Трамп пригрозил Путину новыми санкциями, если он не прекратит войну с Украиной

Президент США Дональд Трамп сообщил, что он введет против РФ жесткие тарифы и новые санкции, если президент РФ Владимир Путин не согласится прекратить войну против Украины. В посте, опубликованном в социальной сети Truth Social Трамп напомнил о тяжелой экономической ситуации в России.

Трамп призвал российского лидера “пойти на урегулирование сейчас и покончить с этой безумной войной”. Он выразил уверенность: находись он в Белом доме, РФ не стала бы нападать на Украину. “Пора кончать. Есть легкий путь, есть тяжелый. Но легкий – это всегда лучше”, – отметил он.

В ходе избирательной кампании Трамп заявлял, что остановит войну за 24 часа. После вступления в должность, согласно публикациям СМИ, он поставил перед своим представителем по Украине Китом Келлогом задачу: в стодневный срок положить конец военному конфликту.

Беседуя с журналистами в день инаугурации, американский президент заявил, что Путин уничтожает Россию, отказываясь от прекращения войны в Украине. Он также сообщил, что намерен встретиться с Путиным в ближайшее время.

“Он должен заключить соглашение. Не делая этого, он уничтожает Россию. У РФ будут большие проблемы, если Путин откажется от соглашения. Посмотрите на их экономику, на инфляцию”, – заявил Трамп. Это заявление стало самым жестким, сделанным Трампом по российской тематике.