 

Мозг предсказывает будущее: ученые раскрывают тайну нейронов

23.01.2025, 14:30, Разное
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Веками ученых волнует то, как мы, люди, можем предугадывать будущее? Ответ, возможно, кроется в работе нашего мозга. Исследователи из UCLA Health обнаружили нечто важное в этой фундаментальной нейробиологической тайне, проливая свет на механизмы кодирования и восприятия времени.

Фото из открытых источников

В новом исследовании, опубликованном в престижном журнале Nature, исследователи провели эксперимент, изучая активность отдельных нейронов в мозге добровольцев. В ходе эксперимента 17 человек с эпилепсией, которым были имплантированы электроды для наблюдения мозговой активности, просматривали множество изображений. Задача участников заключалась в определении: изображен на картинке человек или предмет.

Результаты исследования показали, что нейроны в определенных областях мозга активизировались в определенной последовательности, отражая порядок отображаемых изображений. Это свидетельствует о том, что мозг использует похожие механизмы для представления разных типов информации – о пространстве и времени.  

Ученые выяснили, что мозг не просто фиксирует события, но и запоминает уникальные паттерны активности нейронов, связанные с каждым из них. Это позволяет мозгу быстро восстанавливать эти паттерны в состоянии покоя и использовать их в алгоритмах, которые помогают предсказывать будущие события.

Исследователи подчеркивают, что речь идет не о мистическом предвидении, а о логическом расчете, основанном на анализе прошлого опыта. Мозг, как мощный компьютер, анализирует данные и строит логические связи, позволяющие ему предугадывать, что может произойти в будущем.

Открытие ученых из UCLA Health позволяет по-новому взглянуть на феномен предвидения, показать, как мозг использует информацию из прошлого для создания прогнозов о будущем.


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