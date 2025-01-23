Китайский электрический гиперкар Yangwang U9 показал способность перепрыгивать через препятствия

Китайская автомобилестроительная компания BYD представила электрический гиперкар Yangwang U9, обладающий благодаря активной подвеске уникальным свойством перепрыгивать через небольшие препятствия, в частности, через выбоины на дороге или шипы на полицейском блокпосту.

В рекламном ролике видно, как Yangwang U9, подобно гепарду, перепрыгивает через почти 2,5 — метровую выбоину на скорости 120 км/ч. Однако пока вопросов больше, чем ответов.

К примеру, нет ясности с применением данной функции в реальности или же речь идет всего лишь о дорогостоящей смертельной ловушке. Непонятно также, как поведет себя гиперкар при потере сцепления всех четырех колес с поверхностью на запрещенной скорости и вообще насколько законно скрываться от полицейской погони.

Характеристики Yangwang U9 впечатляют: мощность двигателя 1287 л. с., что позволяет ему разгоняться до 100 км/ч за 2,36 секунды. В ноябре он уже продемонстрировал свои качества, установив рекорд прохождения круга на Нюрбургринге в Германии. Но и это еще не все — его более крупный «собрат» может плавать, удерживаясь на плаву в течение часа.

Желающие заполучить в собственность это чудо автомобильной техники должны быть готовы выложить за него $236000.