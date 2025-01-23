В Таиланде узаконены однополые браки

В Таиланде вступил в силу закон о легализации однополых браков. Королевство стало всего лишь третьим государством Азии, где партнеры одного пола могут вступить в брак – ранее такие законы были прияты на Тайване и в Непале.

Новая редакция закона определяет брак как партнерство двух человек, а не мужчины и женщины. Однополые пары смогут усыновлять детей, пользоваться льготами супруга, регулируются вопросы совместного имущества и наследства.

“Закон о равенстве брака свидетельствует о росте осознания гендерного разнообразия в нашем обществе, мы открыты для всех, независимо от сексуальной ориентации, расы и религии – каждый человек имеет право на равноправие и достоинство”, – сказала премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чинават.

Однако дорога к полному равноправию еще не пройдена. Как пишет BBC, согласно законодательству, родители – это мать и отец. Однополым парам также сложно воспользоваться суррогатным материнством.