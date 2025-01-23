Американский экономист прогнозирует начало Третьей мировой войны и крах США

Известный экономист и «суперпрогнозер» Мартин Армстронг сделал несколько тревожных предсказаний. Он заявил о том, что в ближайшие годы может начаться Третья мировая война и к 2032 году это приведет к краху США. Об этом сообщает Mail Online.

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В своем исследовании Армстронг использует компьютер с искусственным интеллектом «Сократ» для анализа мировых новостей и выявления глобальных тенденций. Он утверждает, что текущий конфликт в Украине может перерасти в более масштабный международный кризис.

«Люди всегда знают, когда вот-вот разразится война», — говорит он, добавляя, что такие события сопровождаются заметными перемещениями капитала.

Система «Сократ» уже продемонстрировала свою эффективность в прошлом, предсказав крах рынка недвижимости в Японии в 1989 году и финансовый кризис в РФ в 1998 году. Армстронг утверждает, что в этом году система зафиксировала некоторые тревожные сигналы, указывающие на приближение Третьей мировой войны.

Интересно, что Армстронг не всегда был сосредоточен на предсказаниях войн. Его карьера началась с анализа экономических циклов, и он создал свою первую модель еще в 1970-х годах. В течение своей карьеры он стал известен своими точными прогнозами, однако его репутация была подорвана тюремным сроком за мошенничество в 1999 году.

Тем не менее, Армстронг продолжает делать смелые заявления о будущем. Он считает, что к 2032 году мировая система управления может рухнуть, и правительства будут вынуждены искать новые формы правления. По его мнению, текущая политическая поляризация в США и других странах только усугубляет ситуацию.

«Авраам Линкольн сказал, что разделенная страна не может устоять», — напоминает Армстронг, подчеркивая, что нынешняя политическая ситуация в США крайне нестабильна.

Он также считает, что «Великая перезагрузка», проводимая Всемирным экономическим форумом, обречена на провал и связана с началом международной войны.

Армстронг выражает надежду, что в будущем правительства перейдут к «прямой демократии», где решения будут приниматься на основе общественного мнения.