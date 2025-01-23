 

Игры, съемки, спектакли: чем привлекает гостей кинопарк “Москино”

23.01.2025, 13:00, Разное
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Разнообразие развлечений привлекает как детей, так и взрослых: от зимних забав до увлекательных мастер-классов и театральных постановок. Одним из главных направлений парка являются зимние активности. Гости могут насладиться катанием на лыжах по живописным маршрутам, а также участвовать в квест-прогулке “Дорога ведет”.

В зоне хромакея проводятся анимационные программы с различными зимними играми — от снежного тира до соревнований по метанию снежков. Более 30 тысяч раз посетители прокатились на тюбинговой горке, а также арендовали коньки более 10 тысяч раз, что свидетельствует о популярности зимних развлечений.

В рамках фестиваля “Путешествие в Рождество” на центральной площади парка организованы показы иммерсивного спектакля для детей “12 месяцев”, а также концерты известных исполнителей. Гостям предлагались горячие напитки и угощения, создавая атмосферу настоящего зимнего праздника.

В новогоднем квесте “Фабрика Деда Мороза” более трех тысяч участников смогли погрузиться в волшебный мир сказок, а дети прочитали более 10 тысяч стихотворений для Деда Мороза.

Кинопарк также предлагает множество мастер-классов — с начала года их прошло более 100. В шале “Креативный цех” гости изучали основы актерского мастерства, танцев и режиссуры. На мастер-классах по дизайну дети создавали уникальные подарочные наборы и елочные игрушки, вдохновленные любимыми мультфильмами.

Театральная программа “Москино” впечатляет разнообразием. В “Театре Гонзаги” проходили спектакли для всей семьи, включая акробатические номера и интерактивные игры с участием сказочных персонажей. Посетители могли стать частью постановочных съемок, основанных на классических сказках и комедиях, получив на память видеоролики со своих выступлений.

Одним из самых ожидаемых событий стал спектакль “Соборная площадь”, который собрал более четырех тысяч зрителей в новогодние каникулы. Звезды театра и кино, такие как Дмитрий Певцов и Екатерина Гусева, украсили представление своим присутствием.

В кинотеатре “Москино кинопарк” зрители смогли насладиться актуальными фильмами, такими как “Партенопа” и “Быть лучше: История Робби Уильямса”. Кинопарк “Москино” предлагает уникальное сочетание развлечений, позволяя каждому гостю найти что-то по душе и создать незабываемые воспоминания.


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