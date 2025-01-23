Пожилой итальянец вернулся к жизни «24-летним юношей» после пятилетней комы

В Италии произошло удивительное событие. 63-летний Лучано ди Адамо, который провел пять лет в коме после ДТП, неожиданно очнулся и столкнулся с потрясающей реальностью, в которой ему предстоит адаптироваться к жизни, полной сюрпризов и незнакомых технологий. Об этом пишет РТ на своем Телеграмм-канале.

Фото из открытых источников

В марте 2019 года Лучано попал под колеса автомобиля. После этого он впал в кому, и его семья, как и многие другие, продолжала надеяться на чудо. Это чудо и произошло в 2024 году, когда Лучано вдруг открыл глаза и обнаружил, что мир вокруг него изменился до неузнаваемости.

Первое, что поразило мужчину, — это его собственное отражение в зеркале. Он не узнал себя, ведь в его сознании он оставался 24-летним юношей. Встреча с супругой также стала шоком: вместо 19-летней невесты он увидел «престарелую незнакомку», которая, как оказалось, была его женой, с которой они прожили долгие годы.

Фото из открытых источников

После пробуждения Лучано, полный удивления, попросил телефон, чтобы позвонить матери. Он был потрясен, когда ему принесли современный смартфон, и его шок усилился, когда он узнал, что его мать давно ушла из жизни.

«Я не мог поверить, что так много времени прошло», — делится он своими чувствами.

Технологии XXI века стали настоящим открытием для Лучано. Он с восторгом наблюдал за GPS-навигацией, которая помогала ему ориентироваться в незнакомом мире.

«Я до сих пор помню изумление, которое испытал от поездки на машине, на экране которой была показана карта Рима, а чей-то голос сказал: «Через 100 метров поверните направо», — рассказывает он.

После пробуждения Лучано легче стало общаться с детьми, чем со взрослыми. Он старается вести себя соответственно своему новому статусу — дедушки, хотя в душе все еще ощущает себя молодым человеком.

Несмотря на то, что Лучано всю жизнь был преданным фанатом футбольного клуба «Рома», после комы он забыл всё о клубе. Единственное воспоминание, которое вернулось к нему — это бирка с именем на детской кроватке его первого внука, родившегося в 2014 году. Этот маленький фрагмент прошлого стал для него едва уловимой зацепкой для возвращения воспоминаний, но пока этого не произошло.