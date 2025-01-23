Рупор кремлевской пропаганды: Зря Байден не помиловал себя

Трамп анонсировал юридическую проверку деятельности Байдена.

Я прошел через четыре года ада из-за этого подонка, с которым нам пришлось иметь дело. Я потратил миллионы долларов на судебные издержки, и я выиграл»,— сказал Дональд Трамп в беседе с Fox News. Он подчеркнул, что после своего первого срока не помиловал ни себя, ни своих сторонников, хотя у него была такая возможность.

«Он раздал всем помилования. Но самое забавное или, быть может, самое печальное то, что он не помиловал себя. Но если присмотреться, то все связано с ним» (c) Трамп

Ранее в Конгрессе США сообщили, что будет проведена проверка законности превентивного помилования членов семьи Байдена и подельников Байдена за известные и неизвестные преступления с 2014 года.

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Источник: Colonel Cassad

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