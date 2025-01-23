Ученые восстановили активность мозга свиньи через час после остановки сердца

Недавно исследователи из Китая продемонстрировали возможность восстановления активности мозга свиней через час после прекращения кровообращения. Это достижение может значительно изменить подход к реанимации пациентов, переживших остановку сердца. Исследование опубликовано в журнале EMBO Molecular Medicine.

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Внезапная остановка сердца — это критическое состояние, которое приводит к быстрому прекращению кровообращения и, как следствие, к ишемии, особенно в мозге. Временной интервал для успешной реанимации в таких случаях крайне ограничен, и каждая секунда на счету. Однако исследование, проведенное под руководством врача Сяошуня Хэ из Университета Сунь Ятсена, показало, что с помощью печени, органа, отвечающего за очистку крови, возможно продлить этот период.

В ходе экспериментов команда использовала 17 тибетских мини-свинок, разделив их на несколько групп. Одни свиньи подвергались ишемии мозга в течение 30 минут без воздействия на печень, в то время как другие испытывали ишемию обоих органов. Контрольная группа не подвергалась никаким манипуляциям. Результаты показали, что повреждения мозга у свиней, у которых печень оставалась неповрежденной, были значительно меньше.

Следующий этап исследований заключался в подключении неповрежденной печени к системе жизнеобеспечения для восстановления мозга, полностью извлеченного из тела свиньи. Хотя этот метод вряд ли будет применим к людям, он позволяет ученым лучше понять, как можно продлить время для реанимации.

Система жизнеобеспечения включала искусственное сердце и легкие, которые перекачивали жидкость через мозг. При подключении мозга к системе через 10 минут после остановки кровообращения электрическая активность восстанавливалась на короткий срок. Однако при подключении через 50 минут после ишемии мозг смог поддерживать активность в течение шести часов.

Это открытие подчеркивает критическую роль печени в восстановлении мозговой активности и открывает новые возможности для исследований случаев повреждений головного мозга. Ученые надеются, что результаты их работы помогут улучшить показатели выживаемости и восстановления пациентов, переживших остановку сердца.