Ученые восстановили активность мозга свиньи через час после остановки сердца
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Недавно исследователи из Китая продемонстрировали возможность восстановления активности мозга свиней через час после прекращения кровообращения. Это достижение может значительно изменить подход к реанимации пациентов, переживших остановку сердца. Исследование опубликовано в журнале EMBO Molecular Medicine.
Фото из открытых источников
Внезапная остановка сердца — это критическое состояние, которое приводит к быстрому прекращению кровообращения и, как следствие, к ишемии, особенно в мозге. Временной интервал для успешной реанимации в таких случаях крайне ограничен, и каждая секунда на счету. Однако исследование, проведенное под руководством врача Сяошуня Хэ из Университета Сунь Ятсена, показало, что с помощью печени, органа, отвечающего за очистку крови, возможно продлить этот период.
В ходе экспериментов команда использовала 17 тибетских мини-свинок, разделив их на несколько групп. Одни свиньи подвергались ишемии мозга в течение 30 минут без воздействия на печень, в то время как другие испытывали ишемию обоих органов. Контрольная группа не подвергалась никаким манипуляциям. Результаты показали, что повреждения мозга у свиней, у которых печень оставалась неповрежденной, были значительно меньше.
Следующий этап исследований заключался в подключении неповрежденной печени к системе жизнеобеспечения для восстановления мозга, полностью извлеченного из тела свиньи. Хотя этот метод вряд ли будет применим к людям, он позволяет ученым лучше понять, как можно продлить время для реанимации.
Система жизнеобеспечения включала искусственное сердце и легкие, которые перекачивали жидкость через мозг. При подключении мозга к системе через 10 минут после остановки кровообращения электрическая активность восстанавливалась на короткий срок. Однако при подключении через 50 минут после ишемии мозг смог поддерживать активность в течение шести часов.
Это открытие подчеркивает критическую роль печени в восстановлении мозговой активности и открывает новые возможности для исследований случаев повреждений головного мозга. Ученые надеются, что результаты их работы помогут улучшить показатели выживаемости и восстановления пациентов, переживших остановку сердца.
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