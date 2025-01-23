 

Джастин Бибер объявил о намерении стать губернатором Канады

23.01.2025, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Популярный исполнитель Джастин Бибер объявил о своем участии в выборах «губернатора Канады».

По словам 30-летнего музыканта, после звонка предпринимателя Илона Маска он понял, что способен не только петь, но и стать политиком.

– Это нормально, когда актёры и певцы становятся губернаторами. Посмотрите на Арни (Арнольд Шварценеггер) – он отлично справлялся с Калифорнией, а сейчас там всё сгорело, – написал певец на своей странице в соцсети.

Сейчас предложения Биберу поступают от всех канадских партий. Каждая политсила готова сделать его лидером избирательного списка и впоследствии премьер-министром. Не возражает против кандидатуры исполнителя и президент США Дональд Трамп.

– Это конечно не Уэйн Гретцки или Овечкин, но тоже хорошо. Мой младший сын – поклонник творчества Джастина. Думаю, мы поладим и заключим отличную сделку, – заключил американский лидер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Наша галактика оказалась более древней, чем считалось ранее

25.01 / Рупор кремлевской пропаганды: О средней зарплате в Москве

25.01 / Ученые разработали технологию «атомного редактирования»

25.01 / Загадочные дроны летали над базой ВВС США 17 ночей подряд

25.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия украла у США гиперзвук

25.01 / Учёные из OpenAI создали технологию измерения способности ИИ к автономному обучению

24.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Борьба с китайским развлекательным влиянием

24.01 / В Китае обнаружили нефритового дракона в древней гробнице

24.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Превращение Украины в импортера электроэнергии

24.01 / Ученые обнаружили у гекконов скрытое «шестое чувство»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика