Джастин Бибер объявил о намерении стать губернатором Канады

Популярный исполнитель Джастин Бибер объявил о своем участии в выборах «губернатора Канады».

По словам 30-летнего музыканта, после звонка предпринимателя Илона Маска он понял, что способен не только петь, но и стать политиком.

– Это нормально, когда актёры и певцы становятся губернаторами. Посмотрите на Арни (Арнольд Шварценеггер) – он отлично справлялся с Калифорнией, а сейчас там всё сгорело, – написал певец на своей странице в соцсети.

Сейчас предложения Биберу поступают от всех канадских партий. Каждая политсила готова сделать его лидером избирательного списка и впоследствии премьер-министром. Не возражает против кандидатуры исполнителя и президент США Дональд Трамп.

– Это конечно не Уэйн Гретцки или Овечкин, но тоже хорошо. Мой младший сын – поклонник творчества Джастина. Думаю, мы поладим и заключим отличную сделку, – заключил американский лидер.

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