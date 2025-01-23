 

На фоне повышения цены биткоина до $100 тысяч инвестировать в него начали даже пенсионные фонды

23.01.2025, 10:45, Разное
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В сфере пенсионного обеспечения наметился новый тренд. Некоторые пенсионные фонды (США, Великобритания, Австралия) начали вкладывать средства, переданные им в управление, в приобретение биткоина, хотя по самому своему устройству являются одними из самых консервативных инвесторов в мире.

Секрет этой тенденции в том, что доходность криптовалюты растет невероятно высокими темпами — и на это невозможно не обращать внимания. В ожидании значительных доходов некоторые британские и австралийские пенсионные фонды начали понемногу покупать биткоин, а американские сочли разумным инвестировать в криптовалюту через биржевые механизмы.

На фоне роста курса биткоина (который за 2024 год превысил 20%), интерес к нему, как к инструменту приумножения капитала, будет только расти. В Соединенных Штатах после слов новоизбранного президента о поддержке криптовалют это особенно актуально.

Другая часть экспертов менее оптимистична и считает, что пенсионным фондам следует использовать более безопасные направления для инвестиций. Это мнение подкрепляется невероятно высокой волатильностью криптовалют и отсутствием проверенной системы, позволяющей оценивать их потенциал.Источник &#8212 Ars Technica


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