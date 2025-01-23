Трамп в интервью Fox News – о судах, мигрантах, секретной информации и трагедии 7/10

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, отвечая на вопросы Шона Хэннити, заявил, что потратил миллионы долларов на юристов и “прошел через четыре года ада” в связи с расследованиями против него. Он признал, что победа далась ему с большим трудом.

Дональд Трамп обвинил своего предшественника на президентском посту Джо Байдена в том, что в Соединенных Штатах находятся десятки миллионов мигрантов. “Было большой ошибкой… позволять людям приезжать. И я верю цифрам – 21 миллион человек и большой процент из них является преступниками со всего мира”, – заявил он.

В том же интервью Трамп сказал, что он будет добиваться разрешения на публикацию секретной информации, связанной с убийствами бывшего президента Джона Ф. Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. По его словам, в прошлую каденцию было “неподходящее время” для публикации этих сведений.

Говоря о трагических событиях в Израиле 7 октября 2023 года, Трамп повторил то, что уже говорил ранее: если бы он был в Белом доме, то “так много людей не погибло бы”.