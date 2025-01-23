В центре Млечного Пути обнаружили мощный космический ускоритель частиц

В центре нашей галактики, где находится сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, мексиканская обсерватория High-Altitude Water Cherenkov (HAWC), зафиксировала мощный источник гамма-излучения, получивший название HAWC J1746-2856. Это излучение обладает энергией, превышающей 100 тераэлектронвольт, что делает его одним из самых мощных, когда-либо зарегистрированных в нашей галактике. Исследование опубликовано в The Astrophysical Journal Letters.

Фото из открытых источников

Исследования, проведенные в течение семи лет, позволили зафиксировать 98 гамма-всплесков, исходящих из одной и той же точки вблизи центра Млечного Пути. Физик Пэт Хардинг из Лос-Аламосской национальной лаборатории отметил, что эти результаты открывают окно в мир экстремальных физических процессов, происходящих в нашей галактике.

ПеВатроны — так называются мощные космические ускорители, которые образуются в результате взаимодействия космических лучей, состоящих в основном из заряженных протонов и атомных ядер, с гигантскими естественными ускорителями частиц. Эти процессы могут происходить в остатках сверхновых звезд, вокруг рождающихся звезд или в мощных магнитных полях черных дыр.

«Многие из этих процессов настолько редки, что вы бы не ожидали их появления в нашей галактике», — поясняет Хардинг.

Он также добавил, что такие мощные ускорители, как HAWC J1746-2856, могут быть связаны с событиями, которые происходят на масштабах, не соотносящихся с размерами нашей галактики.

Когда ускоренные космические лучи взаимодействуют с магнитными полями или пылевыми облаками, они высвобождают свою энергию в виде гамма-излучения. Однако это излучение не может преодолевать атмосферу Земли, поэтому исследователи используют подземные детекторы, такие как HAWC, чтобы зафиксировать вторичные частицы, образующиеся при взаимодействии гамма-лучей с атмосферой.

Команда, возглавляемая физиком Сохьюном Ю Каркароном из Мэрилендского университета, проанализировала массив данных HAWC, собранных за 2546 дней, и обнаружила, что 98 сигналов, вероятно, исходят из одного и того же источника. Однако природа HAWC J1746-2856 пока остается загадкой, так как не было обнаружено известных остатков сверхновых в этом районе.

Исследователи предполагают, что источником гамма-излучения могут быть как сверхмассивная черная дыра Стрелец A*, так и неопознанный источник гамма-излучения HESS J1746-285, расположенный неподалеку. Тем не менее, результаты исследования подтверждают существование ПеВатрона в центре галактики и указывают на повышенную плотность космических лучей в этой области.

Ученые надеются, что будущие наблюдения с помощью детекторов Черенкова следующего поколения помогут прояснить природу этого загадочного источника гамма-излучения.