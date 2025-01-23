 

Принц Гарри получит от News Corp восьмизначную сумму и публичные извинения за незаконную прослушку

23.01.2025, 9:40, Новости дня
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Медиаимперия Руперта Мердока News Corp и принц Гарри, герцог Сассекский, достигли внесудебного соглашения в рамках иска о незаконной прослушке телефонных разговоров таблоидами The Sun и News of the World в период с 1996 по 2011 годы.

В рамках соглашения младший сын короля Великобритании Карла III получит восьмизначную компенсационную выплату. Кроме того, корпорация принесла ему публичные извинения. Это больше, чем получил его брат наследный принц Уильям, закрывший сделку в 2020 году на семизначной сумме.

На текущий момент иски против News Corp из-за скандала с прослушкой подали более 1300 человек, и корпорация Мердока уже выплатила около 1,3 миллиарда долларов.

Напомним, что в 2011 году крупнейший таблоид Великобритании News of the World был закрыт в связи со скандалом из-за незаконных методов работы, к которым прибегло руководство газеты, занимавшееся прослушиванием телефонных разговоров влиятельных и знаменитых людей – в том числе и членов королевской семьи.

В связи с этим скандалом подали в отставку глава Скотланд-Ярда сэр Пол Стивенсон и его заместитель Джон Йетс, а также была задержана Ребекка Брукс, бывший исполнительный директор британского филиала компании News International – в прошлом главный редактор закрытой газеты.


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