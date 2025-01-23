Насколько сильными могут быть солнечные бури, выяснили ученые

Солнечные бури — одна из самых серьезных угроз, с которыми сталкиваются космические путешественники и наша планета. Они могут проявляться в виде завораживающих полярных сияний, но в более экстремальных случаях представляют собой опасность для космических технологий, систем связи и даже атмосферы Земли. Однако новые исследования показывают, что эти природные явления могут оставить следы не только в космосе, но и на Земле.

Фото из открытых источников

Команда исследователей из Колледжа искусств и наук Эберли под руководством Эми Хессл провела исследование, выявившее связь между годичными кольцами деревьев и солнечной активностью. В ходе работы исследователи изучили, как солнечные бури влияют на уровень радиоуглерода в атмосфере, который, в свою очередь, поглощается растениями и фиксируется в их кольцах.

События, известные как события Мияке, происходили в прошлом и были связаны с резкими всплесками солнечной активности. Первое из них произошло в 774 году нашей эры, за ним последовали события в 993 году. На сегодняшний день было обнаружено ещё 7 событий, произошедших за последние 14 000 лет. Эти явления оставили заметные следы в годичных кольцах деревьев, которые могут помочь ученым лучше понять, как солнечная активность влияет на нашу планету.

Не стоит забывать, что космическая погода может представлять реальную опасность для человека. Например, во время сильной солнечной бури космонавты, находящиеся в открытом космосе, могут получить дозу радиации, эквивалентную той, что человек получает за всю жизнь. Поэтому понимание механизмов воздействия солнечной активности на атмосферу и экосистему Земли становится особенно важным.

Исследователи также обнаружили, что деревья поглощают радиоуглерод неравномерно. Разные виды деревьев, такие как хвойные породы из Юты, голый кипарис из Северной Каролины и дубы из Миссури, реагируют на солнечную активность по-разному.

Изучение годичных колец деревьев может стать ключом к пониманию сложных взаимодействий между космической погодой и экосистемами Земли. Это знание поможет нам лучше подготовиться к будущим экстремальным явлениям и, возможно, спасет жизни в условиях космической непогоды.