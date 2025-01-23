 

Российским гражданам разрешат голосовать на белорусских выборах

23.01.2025, 9:33, Разное
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В ЦИК РБ опубликовали заявление, разрешающее гражданам Россиии участвовать в качестве избирателя в выборах президента Белоруссии.

Теперь любой желающий может прибыть с российским паспортом на территорию соседнего государства и вместе с белорусским народом поучаствовать в электоральном процессе. Изменения в избирательное законодательство Республики Беларусь были приняты в рамках 72-го шага дорожной карты по интеграции Союзного государства.

По взаимной договорённости между избирательными комитетами двух стран российские граждане, желающие проголосовать на белорусских выборах, смогут удовлетворить свои электоральные потребности в специально открытых для этого избирательных участках в Смоленской и Брянской областях или в любом другом участке уже в самой Белоруссии. Также было заключено соглашение по обмену опытом и избирательными технологиями: так, для оптимизации выделенных на проведение выборов средств в белорусских деревнях в качестве избирательных урн будут деревянные изделия, цилиндрообразной формы.

– Белорусы и русские – несомненно, братские народы, и как настоящие братья решают вопросы вместе, руководствуясь, конечно, мнением старшего, особенно в условиях агрессивных действий коллективного Запада. Большинство граждан России, интересуются белорусской политикой и небезразличны к ее судьбе, поэтому логичным является дать возможность предоставить желающим проголосовать на выборах россиянам такую возможность, – говорится в коммюнике, совместно опубликованном двумя избирательными комитетами.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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