Тюменским ученым удалось скрестить пелядь с нельмой

В Тюменском филиале НИИ рыбного хозяйства и океанографии смогли успешно вывести рыбную породу, которая на самом деле является гибридом экземпляров, относящихся к сиговым видам: пеляди и нельмы. Полученную породу назвали просто — пелнел.

Исследования, проведенные в ходе заключительного научно-экспериментального выращивания в прошлом году в водах озер южной части Западной Сибири, показали, что выведенный пелнел отличается высокой жизнеспособностью, а также эффективностью.

Как уточнили ученые, прирост массы у него достигает 48%, что заметно больше, чем у раньше выведенного пелчира (также гибрид, пелядь и чир), который завоевал немалую популярность в местных рыборазводных хозяйствах. Причем благоприятная гидрология будет еще больше способствовать росту.

По прогнозам специалистов, выращивание пелнела в аквакультурах пастбищного типа на финальном этапе обеспечит повышение его среднего веса в полтора раза в сравнении с пелядью, а на территории Западной Сибири и Южного Урала имеется большое количество подходящих водоемов.Источник — Федеральное агентство по рыболовству