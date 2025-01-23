 

Тюменским ученым удалось скрестить пелядь с нельмой

23.01.2025, 8:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Тюменском филиале НИИ рыбного хозяйства и океанографии смогли успешно вывести рыбную породу, которая на самом деле является гибридом экземпляров, относящихся к сиговым видам: пеляди и нельмы. Полученную породу назвали просто — пелнел.

Исследования, проведенные в ходе заключительного научно-экспериментального выращивания в прошлом году в водах озер южной части Западной Сибири, показали, что выведенный пелнел отличается высокой жизнеспособностью, а также эффективностью.

Как уточнили ученые, прирост массы у него достигает 48%, что заметно больше, чем у раньше выведенного пелчира (также гибрид, пелядь и чир), который завоевал немалую популярность в местных рыборазводных хозяйствах. Причем благоприятная гидрология будет еще больше способствовать росту.

По прогнозам специалистов, выращивание пелнела в аквакультурах пастбищного типа на финальном этапе обеспечит повышение его среднего веса в полтора раза в сравнении с пелядью, а на территории Западной Сибири и Южного Урала имеется большое количество подходящих водоемов.Источник &#8212 Федеральное агентство по рыболовству


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Наша галактика оказалась более древней, чем считалось ранее

25.01 / Рупор кремлевской пропаганды: О средней зарплате в Москве

25.01 / Ученые разработали технологию «атомного редактирования»

25.01 / Загадочные дроны летали над базой ВВС США 17 ночей подряд

25.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия украла у США гиперзвук

25.01 / Учёные из OpenAI создали технологию измерения способности ИИ к автономному обучению

24.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Борьба с китайским развлекательным влиянием

24.01 / В Китае обнаружили нефритового дракона в древней гробнице

24.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Превращение Украины в импортера электроэнергии

24.01 / Ученые обнаружили у гекконов скрытое «шестое чувство»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика