Мужчина с огромным вентилятором на спине поднялся на высоту 5350 метров

В мире экстрима и приключений всегда есть место для смелых и необычных поступков. На этот раз внимание пользователей Сети привлек Чаки Райт, отважный искатель приключений, который решил подняться в небо на парамоторе — моторизованном параплане, используя в качестве «гигантского вентилятора» пропеллер, закрепленный на спине.

Фото из открытых источников

В своем новом видео на YouTube, которое уже успело собрать множество просмотров, Райт поделился захватывающим опытом полета на высоте 5350 метров.

«Это, безусловно, самое безумное видео, которое я когда-либо снимал!» — написал он в описании к ролику, который уже привлек внимание 86,7 тысяч подписчиков.

Перед полетом Чаки тщательно подготовился, надев теплую одежду, чтобы не замерзнуть на такой высоте.

«Я собираюсь пройти сквозь своё первое в жизни облако», — рассказал он, обращаясь к камере.

Однако, как он уточнил, это не будет буквальным прохождением, и он планирует облететь облако по периметру.

На протяжении всего полета Райт делился своими ощущениями, не скрывая, что холод заставляет его замерзать.

«Здесь чертовски холодно, чувак, чёрт возьми, здесь морозно, не буду врать, я замерзаю». Но несмотря на холод, он был в восторге от открывающихся видов. «Это самая эпичная вещь, которую я когда-либо делал», — отметил он, достигнув своей цели.

Однако на высоте 5300 метров Райт столкнулся с трудностями: по мере снижения атмосферного давления ему становилось все сложнее дышать. Это стало сигналом к возвращению, и он успешно приземлился на землю.

Зрители не остались равнодушными к его подвигу и активно делились своими впечатлениями в комментариях. Один из пользователей отметил: «Я дрожал в самолёте во время своего первого полёта и очень боялся смотреть в иллюминатор. Этот человек, сидящий на кресле и летящий на высоте 5300 метров, просто невероятен». Другой добавил: «То, что вы можете просто привязать к спине гигантский вентилятор и кресло и летать над облаками, — это безумие».