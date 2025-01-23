Космический мусор: угроза, способная превратить орбиту Земли в смертоносную ловушку

Теория о том, что космический мусор может стать смертоносной ловушкой, вращающейся вокруг нашей планеты, звучит как сюжет научно-фантастического фильма. Однако, к сожалению, это не выдумка, а реальный риск, с которым человечество сталкивается уже сегодня.

Фото из открытых источников

«Синдром Кесслера», впервые представленный учеными НАСА Дональдом Кесслером и Бертоном Кур-Пале в 1978 году, описывает сценарий, при котором увеличение числа космических аппаратов приводит к перенасыщению пространства вокруг Земли. В НАСА предупреждают, что на орбите скопилось множество отработанных ракет, спутников и другого космического мусора, что значительно повышает вероятность столкновений.

«К сожалению, столкновения приводят к образованию большего количества обломков, что запускает цепную реакцию столкновений и образования ещё большего количества обломков», — отмечают эксперты.

В худшем случае это может привести к уничтожению важных спутников связи, что создаст нестабильную среду для запуска новых аппаратов.

На данный момент вокруг Земли вращается более 10 000 спутников и более 100 триллионов фрагментов старых аппаратов. Хотя некоторые из них со временем сгорают в атмосфере, проблема космического мусора продолжает нарастать. Профессор Джон Л. Крассидис из Университета Буффало считает, что синдром Кесслера станет реальностью, если вероятность столкновения не снизится.

Последствия могут быть катастрофическими. Например, сбой в спутниковой связи может привести к краху авиаперевозок и железнодорожной отрасли. Пилоты и экипажи будут вынуждены действовать вручную, что создаст значительные риски, особенно в ситуациях, требующих связи с авиадиспетчерской службой.

Сельское хозяйство также окажется под угрозой. Спутники играют ключевую роль в планировании посевов, сборе урожая и составлении карт урожайности. Без современных технологий фермеры будут вынуждены возвращаться к примитивным методам ведения хозяйства, что может привести к сбоям в мировой системе поставок продовольствия.

Космический мусор также угрожает ядерной энергетике. Многие системы контроля безопасности зависят от спутниковой связи, и их сбой может привести к катастрофическим последствиям, включая расплавление реакторов. Возобновляемые источники энергии также пострадают, так как спутники необходимы для управления многими процессами, такими как открытие и закрытие шлюзов на плотинах.

Здравоохранение также не избежит этой проблемы. Нарушение транспортировки лекарств может оставить людей с хроническими и серьезными заболеваниями без необходимой медицинской помощи, что в некоторых случаях может угрожать их жизни.