Пентагон – на границу с Мексикой будут направлены дополнительные силы

Исполняющий обязанности главы Пентагона Роберт Сейлссес объявил, что в рамках объявленных президентом Дональдом Трампом мер против въезда нелегалов в США на границу с Мексикой будут направлены дополнительные силы.

По словам Сейлссеса, на мексиканскую границу дополнительно отправят 1500 военнослужащих, а также вертолеты с экипажами и аналитиков разведки для поддержки мер по обнаружению и мониторингу. Таким образом, присутствие военных на границе будет увеличено примерно на 60%.

В настоящее время, на границе США и Мексики дислоцированы 2500 военных, не считая 4500 бойцов нацгвардии.

Кроме того, Пентагон предоставит авиацию для депортации более 5000 нелегальных мигрантов, а для пресечения их потока и незаконной торговли окажет помощь в строительстве временных и постоянных физических барьеров.

Ранее издание The Washington Post писало, что Трамп намерен отправить на границу с Мексикой дополнительно 10000 военнослужащих.