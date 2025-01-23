Загадка Эль-Джассасии: таинственные символы пустыни Катара

В сердце пустыни Катара, среди бесплодных песчаных дюн, скрывается загадочный памятник наскальной живописи — Эль-Джассасия. Это место, где древние художники оставили на известняковых скалах свои следы в виде 900 петроглифов, привлекает внимание археологов и туристов со всего мира.

Фото из открытых источников / CNN

Символы, найденные в Эль-Джассасии, поражают воображение. Некоторые из них напоминают рептилий, греющихся на солнце, а другие представляют собой углубления, похожие на древнюю настольную игру. Эти загадочные знаки, в том числе изображения парусных кораблей, которые можно увидеть как сверху, так и в профиль, вызывают множество вопросов о своей природе и назначении.

«Хотя наскальные рисунки распространены на Аравийском полуострове, некоторые из них в Аль-Джассасии уникальны и не встречаются больше нигде», — говорит руководитель раскопок и управления объектами в Музеях Катара Ферхан Сакал.

Он подчеркивает высокий уровень креативности и наблюдательности древних художников, которые создали эти уникальные произведения искусства.

Фото из открытых источников / CNN

Аль-Джассасия была открыта в 1957 году и с тех пор привлекает внимание исследователей. В 1973-1974 годах датская археологическая команда под руководством Хольгера и Ханса Капелей провела детальное исследование, документируя все найденные изображения. Среди них более трети составляют загадочные знаки в виде чашек, которые могут быть связаны с древними играми, гаданием или даже ритуалами.

Однако, несмотря на множество теорий, точное назначение этих углублений до сих пор остается загадкой.

«На этот вопрос очень сложно ответить», — признает Сакал, добавляя, что некоторые из символов могли иметь ритуальное значение, уходящее корнями в глубь веков.

Фото из открытых источников / CNN

Возраст петроглифов также вызывает споры среди ученых. Исследования показывают, что они могут быть как древними, так и более современными, но точные даты остаются неясными. Тем не менее, изображения лодок, найденные в Эль-Джассасии, предоставляют важную информацию о морской культуре древних народов, которые использовали их для рыбалки и добычи жемчуга.

Корабли, изображенные на скалах, не только отражают технические аспекты судостроения, но и имеют символическое значение.

Фото из открытых источников / CNN

«Корабли играли важную роль в верованиях древних народов, которые считали их средством перехода в загробный мир», — отмечают исследователи Фрэнсис Гиллеспи и Фейсал Абдулла Аль-Наими.

Посетить Эль-Джассасию — значит погрузиться в мир древних тайн и загадок. Однако не забывайте, что в этом пустынном уголке нет затененных участков, поэтому лучшее время для посещения — на рассвете или закате. И, конечно, не забудьте взять с собой воду, головной убор и солнцезащитный крем.