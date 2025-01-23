 

Время стояния на одной ноге определит ваш биологический возраст

23.01.2025, 5:35, Разное
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Исследователи из клиники Майо выяснили, что время, в течение которого человек может простоять на одной ноге, является важным показателем состояния его костей, мышц и нервов. Это открытие может помочь выявить слабость и хрупкость, которые делают людей более уязвимыми к различным заболеваниям и травмам.

Фото из открытых источников

Согласно исследованиям, среднестатистический 50-летний человек может удерживать равновесие на одной ноге примерно девять секунд, а 80-летний — всего три секунды. Это свидетельствует о том, что по мере старения физическое состояние человека ухудшается, что может привести к проблемам со здоровьем.

Чтобы стоять на одной ноге, наш организм выполняет множество сложных задач. В этом процессе участвуют крошечные органы внутри уха, отвечающие за равновесие, зрительные сигналы от глаз и крупные группы мышц в ногах и туловище. Доктор Майкл Мосли в 2019 году подчеркивал, что способность удерживать равновесие на одной ноге в течение десяти секунд с закрытыми глазами является показателем хорошего здоровья, независимо от возраста.

Научные исследования давно подтверждают, что с возрастом ухудшаются сила, равновесие и походка. Однако до недавнего времени не было ясности, что именно начинает ухудшаться первым. В клинике Майо провели серию тестов на 40 участников в возрасте от 50 до 80 лет, исключив людей с ожирением и заболеваниями, влияющими на равновесие.

В ходе тестов исследователи оценивали силу, равновесие и походку участников. Для проверки силы использовались специальные устройства, а для тестирования походки участники трижды проходили 8-метровый коридор с датчиками движения. Тесты на равновесие проводились как на двух ногах, так и на одной.

Результаты показали, что с каждым десятилетием жизни время, в течение которого человек может стоять на одной ноге, сокращается в среднем на 2,2 секунды. Например, если 50-летний человек может балансировать 15 секунд, то 60-летний — всего 12,8 секунды. Это делает тест на равновесие хорошим индикатором хрупкости и вероятности падений.

Исследователи утверждают, что этот простой тест можно легко внедрить в медицинские учреждения, так как для его выполнения не нужны специальные знания или оборудование. Понимание состояния своего нервно-мышечного здоровья поможет людям составить индивидуальный план тренировок и восстановления.

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