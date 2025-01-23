Астрономы изучают звёздную систему TRAPPIST-1 в надежде перехватить сообщения между инопланетными цивилизациями

В последние годы астрономы во всем мире сосредоточили свои усилия на поисках доказательств существования внеземной жизни. Одним из самых интригующих направлений исследований стал поиск инопланетных миров, которые могли бы обмениваться сообщениями. Если предположить, что развитая цивилизация распространилась на несколько планет, логично ожидать, что они обладают технологиями для передачи сигналов между этими планетами.

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Научная группа из Университета штата Пенсильвания и Института SETI недавно провела 28 часов, сканируя звёздную систему TRAPPIST-1 в надежде перехватить эти загадочные сообщения. Эта система привлекает особое внимание астрономов благодаря наличию семи планет земного типа, некоторые из которых находятся в обитаемой зоне своей звезды, где температура может позволить существование жидкой воды на поверхности.

Несмотря на масштабные усилия и использование телескопа Аллена (ATA), командам пока не удалось зафиксировать никаких признаков внеземной активности. Однако, как отметил аспирант Университета штата Пенсильвания Ник Тусей, их работа не была напрасной.

«Это исследование показывает, что мы приближаемся к технологиям и методам, которые могут обнаруживать радиосигналы, похожие на те, что мы отправляем в космос», — заявил он.

Поиск инопланетных сигналов — это сложная задача. В большинстве случаев предполагается наличие мощного сигнала, подобного маяку, предназначенного для передачи данных на далёкие планеты. Однако текущие приёмники имеют ограничения по минимальной мощности передатчика, что затрудняет обнаружение сигналов, которые могут исходить от внеземных цивилизаций.

Тем не менее, с развитием технологий, например, таких как планируемая Квадратно-километровая решётка, астрономы уверены, что в ближайшем будущем смогут обнаружить сигналы инопланетных цивилизаций, которые держат связь со своими космическими кораблями.