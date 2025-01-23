Виртуальные миры и мини-мозги: как швейцарский стартап изменяет подход к нейробиологии

В 2024 году виртуальные миры и искусственный интеллект становятся важными инструментами, способными изменить наше восприятие технологий. Исследователи из швейцарского стартапа FinalSpark объединили виртуальную реальность с крошечными человеческими органоидами мозга, создав уникальную двустороннюю связь. Статья, подробно описывающая нейроплатформу и её возможности, опубликована в журнале Frontiers In Artificial Intelligence.

Фото из открытых источников

Команда FinalSpark разработала инновационную платформу под названием Neuroplatform, которая позволяет исследователям удалённо взаимодействовать с живыми органоидами мозга. Эти мини-мозги, размером с горошину и состоящие из примерно 10 000 нейронов, были получены из стволовых клеток человека. Они помещены в инкубаторы при температуре 37 °C и способны реагировать на внешние раздражители с помощью многоэлектродной матрицы, что позволяет измерять их электрическую активность.

Для демонстрации работы системы команда создала виртуальный мир, в котором обитает бабочка. Когда человек щелкает мышью в этом мире, программное обеспечение определяет, попал ли щелчок в зону видимости бабочки. Если да, мини-мозги получают сигнал и «приказывают» бабочке лететь к месту щелчка. В противном случае бабочка продолжает беспорядочно перемещаться по виртуальному пространству.

«Важно подчеркнуть, что, хотя функции движения реализованы в программном обеспечении, окончательное решение зависит от реакции органоида мозга на стимуляцию», — отметил инженер-исследователь и разработчик проекта Neuroplatform Дэниел Бургер.

Одной из ключевых особенностей этого проекта является использование биологических нейронных сетей (БНС) вместо традиционных компьютеров. Бургер утверждает, что БНС могут значительно снизить потребление энергии по сравнению с суперкомпьютерами, благодаря чему они будут более устойчивыми и эффективными.

«Мы сейчас сравниваем производительность процессора и органоида, — добавил он. — Хотя у нас пока нет точного 1:1 сравнения, мы работаем над количественной оценкой в ближайшем будущем».