«Вояджер-1» восстановил связь с Землей, включив передатчик, который не использовался с 1981 года

НАСА сообщило о восстановлении связи с межзвёздным космическим аппаратом «Вояджер-1» после почти недели молчания. Сигнал был потерян из-за технического сбоя, который отключил основной радиопередатчик зонда, находящегося на расстоянии более 15 миллиардов миль от Земли.

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С 19 по 24 октября учёные не могли установить контакт с «Вояджером-1», что вызвало беспокойство среди специалистов. Как выяснили представители НАСА, отключение основного передатчика произошло в результате срабатывания системы защиты от сбоев, которая автоматически реагирует на проблемы на борту.

«Если космический корабль потребляет слишком много энергии, система защиты отключает ненужные системы», — пояснили в агентстве.

Сигнал был восстановлен с помощью резервного передатчика, который не использовался с 1981 года. Это событие стало настоящим испытанием для команды НАСА, так как общение с «Вояджером-1» и его «близнецом» «Вояджером-2» требует значительных временных затрат: команды, отправленные с Земли, достигают космического аппарата за 23 часа, а ответы возвращаются ещё через 23 часа.

Сбой в работе системы связи произошёл 16 октября, когда инженеры отправили команду на включение одного из обогревателей. Несмотря на наличие достаточного запаса энергии для выполнения этой команды, сработала система защиты, отключив основной радиопередатчик X-диапазона и переключившись на менее мощный S-диапазон.

Два дня спустя, когда специалисты пытались установить контакт с зондом, они не смогли обнаружить сигнал «Вояджера-1». Однако в тот же день команда всё же нашла сигнал, но на следующий день связь вновь прервалась. Инженеры предполагают, что система защиты срабатывала ещё дважды, что и привело к отключению основного передатчика.

22 октября была отправлена команда для подтверждения работы резервного передатчика, и через два дня связь была успешно восстановлена. В настоящее время специалисты НАСА работают над диагностикой проблемы, которая привела к сбою, и стремятся вернуть «Вояджер-1» к нормальной работе.

«Вояджеры» были запущены в 1977 году и остаются единственными космическими аппаратами, которые покинули пределы гелиосферы — области, заполненной солнечными частицами. С каждым годом технические проблемы становятся всё более частыми, и команда НАСА продолжает решать проблемы, возникающие на расстоянии миллиардов километров от Земли.