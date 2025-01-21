Триасово-юрское вымирание: новое исследование меняет представления о катастрофе

Исследования, проведенные учеными, ставят под сомнение традиционные взгляды на триасово-юрское вымирание, одно из самых значительных событий в истории Земли, произошедшее около 201,6 миллиона лет назад.

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В результате этого катастрофического события исчезло около 75% всех видов живых существ, и на протяжении долгого времени считалось, что основным виновником вымирания были колоссальные вулканические извержения, вызвавшие резкий рост углекислого газа и повышение температуры. Однако новое исследование показало, что реальной причиной вымирания был холод, вызванный внезапными выбросами сульфатных частиц.

Ученые из Лаборатории Земли Ламонт-Доэрти при Колумбийском университете представили доказательства того, что первые выбросы лавы, приведшие к концу триасового периода, длились не сотни тысяч лет, как считалось ранее, а всего несколько десятилетий. Эти вулканические извержения, происходившие в Центрально-Атлантической магматической провинции (CAMP), высвободили огромное количество сульфатов, которые, отражая солнечный свет, резко охлаждали планету.

«Углекислый газ и сульфаты действуют не только противоположно, но и в разные временные промежутки», — отмечает ведущий автор исследования Деннис Кент.

Он поясняет, что углекислому газу требуется время, чтобы накопиться и нагреть атмосферу, тогда как эффект сульфатов проявляется практически мгновенно.

Долгое время считалось, что триасово-юрское вымирание связано с длительными извержениями CAMP, однако новое исследование показывает, что извержения происходили с такой интенсивностью, что их последствия были разрушительными. Исследователи сопоставили данные о месторождениях CAMP в разных регионах, включая Марокко и Новую Шотландию, и обнаружили, что магнитные частицы в лаве указывают на то, что эти извержения происходили менее чем за 100 лет до изменения магнитного полюса Земли.

Исследование также подчеркивает, что вулканические зимы, вызванные сульфатами, были кратковременными, но чрезвычайно разрушительными. Сравнивая с извержением исландского вулкана Лаки в 1783 году, которое привело к глобальному неурожаю, исследователи утверждают, что первые выбросы CAMP были в сотни раз мощнее.

В результате этих катастрофических изменений в экосистеме исчезли многие виды, включая крупных наземных и полуводных животных, а на их место пришли динозавры, которые начали доминировать на планете в юрский период. Мелкие пернатые динозавры и другие небольшие существа смогли выжить, вероятно, благодаря своей способности укрываться в норах.

«Масштабы воздействия на окружающую среду зависят от того, насколько сконцентрированы события», — говорит соавтор исследования Пол Олсен. «Небольшие события, растянутые на десятки тысяч лет, оказывают гораздо меньшее воздействие, чем тот же общий объем вулканической активности, сосредоточенный менее чем за столетие».