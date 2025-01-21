Илон Маск ответил на обвинения в том, что он показал нацистский жест

Предприниматель Илон Маск прокомментировал публикации в социальных сетях, согласно которым он показал нацистское приветствие на митинге президента Дональда Трампа в спортивно-концертном комплексе Capital One Arena.

“Смените репертуар подлых шуточек. Умение во всем видеть Гитлера таааак надоело”, – написал в социальной сети Х богатейший человек планеты, которому предстоит занять один из ключевых постов в формируемой Трампом администрации.

Выступление Маска на митинге сопровождалось активной жестикуляцией. Он поблагодарил присутствующих за то, что они сделали победу Трампа возможной. “Я всем сердцем с вами!” – заявил предприниматель, сначала положив руку на сердце, а затем вытянув ее вперед.