 

Илон Маск ответил на обвинения в том, что он показал нацистский жест

21.01.2025, 22:55, Новости дня
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Предприниматель Илон Маск прокомментировал публикации в социальных сетях, согласно которым он показал нацистское приветствие на митинге президента Дональда Трампа в спортивно-концертном комплексе Capital One Arena.

“Смените репертуар подлых шуточек. Умение во всем видеть Гитлера таааак надоело”, – написал в социальной сети Х богатейший человек планеты, которому предстоит занять один из ключевых постов в формируемой Трампом администрации.

Выступление Маска на митинге сопровождалось активной жестикуляцией. Он поблагодарил присутствующих за то, что они сделали победу Трампа возможной. “Я всем сердцем с вами!” – заявил предприниматель, сначала положив руку на сердце, а затем вытянув ее вперед.


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