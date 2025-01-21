 

Археологи обнаружили огромный древний город майя в джунглях Мексики

21.01.2025, 22:50, Разное
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Археологи наткнулись на огромный древний город майя, скрытый под густыми джунглями юго-восточного штата Кампече в Мексике. Этот загадочный город, известный как Валериана, полон спортивных площадок, амфитеатров и величественных пирамид, пишет BBC.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение

Открытие стало возможным благодаря передовым технологиям картографирования, в частности, лазерному сканированию Lidar. Эта технология позволяет визуализировать структуры, скрытые под растительностью, и выявлять исторические объекты, которые веками оставались незамеченными.

Фото из открытых источников / Тепловая карта, полученная в результате лазерного сканирования трёх объектов в Мексике / Cambridge University Press

По плотности населения город Валериана уступает лишь Калакмуле — крупнейшему поселению майя в древней Латинской Америке. Его нашел американский исследователь и аспирант Люк Олд-Томас, который во время поиска информации в интернете случайно наткнулся на лазерные снимки.

«Я был где-то на 16-й странице поиска Google и нашёл лазерную съёмку, проведённую мексиканской организацией по мониторингу окружающей среды», — поделился он.

С помощью технологии Lidar, которая отправляет тысячи лазерных импульсов с самолёта и составляет карту объектов на земле, Олд-Томас смог обработать полученные данные и выявить огромный город, в котором, по предварительным оценкам, проживало от 30 000 до 50 000 человек. Исследователи предполагают, что расцвет Валерианы пришёлся на период между 750 и 850 годами нашей эры.

Площадь города составляет около 16,6 квадратных километров. В Валериане находились два крупных центра, соединённых плотными рядами домов и дамбами, что свидетельствует о высоком уровне организации и развитии общества майя.

Ученые намерены продолжить работу и надеются, что дальнейшие исследования позволят раскрыть ещё больше тайн этого удивительного города.


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