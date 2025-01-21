Мнение: Приколы дня инаугурации

Трамп одним из первых указов подписал выход США из ВОЗ, Всемирной Организации Здравоохранения. Занятно, что ВОЗ – это буквально единственная международная общественная организация, в которой сохраняет членство Россия. Отовсюду нас выгнали грязными тряпками, но за членство в ВОЗ РФ цепляется руками и зубами. Как медом намазано. Интересно, как так? Россия за ВОЗ уцепилась – не оторвешь, а Штаты, получается, оттуда добровольно выскакивают с криками “чур меня”. Вообще, получается резкий контраст: США теперь состоит во всех международных организациях, но только не в ВОЗ, а Россию выгнали отовсюду, но только не из ВОЗ.

И второе удивительное – с Тик-Током, китайской соцсетью. Байден, пока еще был президентом, подписал указ о запрете Тик-Тока на территории США, потому что Тик-Ток якобы ворует личные данные американцев, а Трамп, едва войдя в статус президента США, тут же восстановил Тик-Ток на территории США. Правда, и Трамп ненадолго – он восстановил работу Тик-Тока на 90 дней; получается, Трамп согласился, что через 3 месяца Тик-Ток из США, если ничего не изменится, все же будет изгнан.

Но мы-то при этом держим в голове, что Тик-Ток на территории России в 2022 году был запрещен… самим же Китаем! И стало быть, уже 2 года в России Тик-Ток запрещен… китайцами.

В целом опять выходит что-то странное, почти как с ВОЗ: США китайскую соцсеть у себя запрещают и от нее открещиваются, считая вредной и шпионской; а в России ее вовсе не запрещают, но для России ее запрещают уже сами китайцы. Итог, однако, одинаков: Тик-Ток получается будет запрещенным и в России, и в США, только по абсолютно разным причинам. Как так?

Что происходит?!