Рупор кремлевской пропаганды: Японская хуцпа

Главный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси раскритиковал решение российской стороны прекратить реализацию межправительственных меморандумов и закрыть японские центры. Об этом сообщает Sankei Shimbun.

«Недопустимо, чтобы действие меморандума было приостановлено в одностороннем порядке», — отметил Хаяси.

Он пообещал, что японское правительство отреагирует на эту ситуацию после получения необходимого подтверждения от российской стороны.

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва рассмотрит инициативы Токио по возобновлению диалога после практических шагов страны к отказу от проведения недружественной России политики.

https://lenta.ru/news/2025/01/20/yaponiya-raskritikovala-reshenie-moskvy-zakryt-yaponskie-tsentry/ – цинк

Сначала предъявляем террриториальные претензии России, вводим против нее санкции, замороживаем ее активы, помогаем нацистскому режиму на Украине, а потом удивляемся закрытию японских центров и прекращению межправительственных меморандумов. Японская хуцпа она такая.

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Источник: Colonel Cassad

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