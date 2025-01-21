Исчез остров из архипелага Земля Франца-Иосифа

Остров Месяцева, некогда занимающий 53 гектара в архипелаге Земля Франца-Иосифа, полностью исчез с карты мира. Эта новость опубликована на сайте Русского географического общества.

Фото из открытых источников / Остров Месяцева, снимок 2021 года / Фото: Александра Барымова/Центр морских исследований МГУ имени Ломоносова

По словам доцента Московского авиационного института (МАИ) Алексея Кучейко, который курировал наблюдения за островом, его исчезновение произошло в районе острова Ева-Лив.

«Остров Месяцева окончательно растаял», — заявил Кучейко, добавив, что это событие потребует внесения изменений в навигационные карты, используемые мореплавателями.

Исчезновение острова стало результатом стремительного изменения климата. В августе 2015 года площадь острова составляла 53 гектара, однако к августу 2023 года она сократилась до трех гектаров. Всего через месяц после этого остров полностью исчез, оставив после себя лишь воспоминания и научные данные.

Ученые связывают это явление с глобальным потеплением, которое приводит к таянию ледников и повышению уровня моря. Эти изменения вызывают эрозию береговой линии и приводят к исчезновению некоторых форм рельефа, что является тревожным сигналом для экологии и морских экосистем.