Мнение: Как попадают в кабалу, рост закредитованности и грех праздности

1. В Школе Капитализма я рассказываю, как люди попадают в долговую кабалу, и почему запутавшимся должникам редко хватает настойчивости, чтобы вылезти из собственноручно вырытой ими ямы. Цитирую из середины статьи (ссылка):



…он радостно закроет старые кредиты, выдохнет от свалившейся с плеч тяжести и, может быть, даже сделает первые пару платежей по новому кредиту. Дальше, однако, выяснится, что много работать, отдавая значительную часть зарплаты за кредит, довольно неприятно — особенно в Москве, где соблазны подстерегают юношу со всех сторон. Пойдут просрочки, неплатежи, просьбы о реструктуризации и о дополнительных кредитах. В зависимости от моральных установок должника, в итоге он либо начнёт прятаться от кредитора, либо вымотает ему все нервы, прежде чем с огромным опозданием отдаст долг.



Люди, которые думают про будущее, воспринимают получение и возврат кредит как единую деловую операцию. «В январе беру 200 тысяч, делаю зубы, отдаю банку по 20 тысяч в месяц, в декабре у меня последний платёж по кредиту, долг закрыт. Переплата такая-то, также я пропускаю один запланированный апгрейд компьютера, но оно того стоит, так как если не лечить зубы целый год, выйдет ещё дороже».



Большая часть должников, однако, не загадывает ни на год, ни даже на месяц вперёд: она думает одним днём. Выглядит это примерно так: «Сейчас у меня нет айфона и нет долгов. После оформления кредита у меня будет айфон, и на мне будет висеть долг. Приемлемо».



Люди не любят ответственности. На неопытного человека долги давят с той же силой, с которой на оставленного в очереди ребёнка давит приближение кассы: ребёнку кажется, что если мама не успеет вернуться до того, как его очередь подойдёт, то случится что-то ужасное. Поэтому поначалу предложения продавцов по кредитам молодые люди принимают с большой опаской: перспектива навесить на себя обязательства слишком страшит. Однако постепенно, по мере открытия окна Овертона, кредит перестаёт казаться чем-то давящим или опасным, толерантность к кредитам растёт. В итоге во время принятия решения у должника в голове качаются такие чаши весов: «сейчас я получу то, что мне нужно: куплю новый телефон и закрою часть долга по старому кредиту. Это важный плюс. С другой стороны, я навешу на себя новый кредит. Это маловажный минус, так как кредиты для меня — дело привычное, ещё один кредит не изменит ничего».



Обратите внимание: в этой формуле вопрос отдачи кредита вообще вынесен за скобки, так далеко должник не думает. Ему важно, чтобы вот прямо сейчас ему стало легче, а что там будет через месяц, уже дело десятое…

2. Журналисты пишут, что долги россиян быстро растут (ссылка, ссылка):



По состоянию на 1 декабря 2024 года сумма процентов, начисленных россиянам по взятым кредитам, но еще не выплаченных ими (выплата должна состояться в ближайший месяц для недопущения просрочки), достигла 607,8 миллиарда рублей. В целом прошлом году показатель рос рекордными за четыре года темпами. Об этом со ссылкой на статистику Банка России сообщает РБК.

С января прошлого года объем задолженности вырос на 22,2 процента, а за 2023 год рост составлял 8,5 процента (за 11 месяцев 2023-го — 6,4 процента). Темпы накопления долгов увеличились более чем в три раза.

Верить журналистам не стоит, так как таких статьях много фальшивых нот, провоцирующих у публики те негативные эмоции, ради которых публика и открывает СМИ. Во-первых, 608 млрд — это 4 тысячи рублей на одного россиянина или 8 тысяч рублей на одного работающего россиянина. Немало, конечно, однако катастрофой я бы такой уровень закредитованности не назвал.

Во-вторых, вот эти проценты, на которые вырос объём долгов, надо скорректировать как минимум на рост инфляции, а лучше — на рост зарплат. В итоге должно получиться так: «средний работающий россиянин должен банкам 8 своих зарплат, в прошлом году был должен 7,9 своих зарплат» (цифры примерные). Вот тогда будет ясно, где мы находимся, и куда идём.

В целом лично я оцениваю ситуацию с кредитами в России как нормальную. С одной стороны, даже небольшой рост кредитов — это плохо, так как это значит, что ключевая ставка недостаточна высока, чтобы граждане притормозили с потреблением разных благ. Повышать ставку дальше Эльвира Набиуллина навряд ли сможет — сейчас это политически сложно, и, следовательно, весь этот потребительский праздник будет гнать цены вверх, обесценивая рубль. Если СВО не закончится быстро, мы будем вынуждены терпеть гораздо более высокую рублёвую инфляцию, чем сейчас.

С другой стороны, у меня есть акции банков, и у меня есть ещё кое-какие способы извлечь дополнительный доход из потребителей. Так что лично я, пожалуй, на увеличении объёма кредитов заработаю. Это плюс.

3. Интересно, что уважаемые читатели думают об этом тезисе Виктора Мараховского (ссылка):

Если что-то действительно поражает в нашей жизни, ув. друзья – так это люди, спокойно признающиеся в своём безделии и не ждущие никакого осуждения.

Просто представим себе старого знакомого, который пишет вам:

– Привет, как дела. Кстати, я сейчас не моюсь, у тебя есть возможность приехать мне спинку почесать? Или может привези хорошую палочку-чесалочку без никеля, у меня на него контактный дерматит.

…Ну вот. А сказать “я щас кстати не работаю, нет подходящих вакансий, может найдёшь мне подходящую или займи тыщ 25” – у нас считается норм и не стыдно.

Пора от этого избавляться. Праздность не “протестантская мораль” оклеветала. Праздность называл матерью всех грехов ещё ув. блаженный Августин.

И он был прав.