 

Мнение: Маланья Шапокляк, привет Союзмультфильму

21.01.2025, 21:30, Разное
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Позвонили из МК, просят оценить наряд Маланьи Трамп на инагурации. Я полез смотреть, пока не могу сдержать хохот. По-моему, она одета точно под старуху Шапокляк, очень узнаваемый образ! Просят оценить “с точки зрения психолога”, но я в затруднении: если женщина одевается “под старуху шапокляк”, то что она этим хочет сказать? Что молодость прошла? Но это как-то слишком самокритично, наверно.

Источник: Размышления вольного социолога


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