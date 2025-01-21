Мнение: Маланья Шапокляк, привет Союзмультфильму

Позвонили из МК, просят оценить наряд Маланьи Трамп на инагурации. Я полез смотреть, пока не могу сдержать хохот. По-моему, она одета точно под старуху Шапокляк, очень узнаваемый образ! Просят оценить “с точки зрения психолога”, но я в затруднении: если женщина одевается “под старуху шапокляк”, то что она этим хочет сказать? Что молодость прошла? Но это как-то слишком самокритично, наверно.