Рупор кремлевской пропаганды: Трамп отменил мораторий на смертную казнь в США
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Новости смертной казни.
Трамп своим указом восстановил применение смертной казни в США на федеральном уровне.
Мораторий на нее действовал с 2021 года указом Байдена.
Как видим, при наличие политической воли, нет никаких проблем с отменой моратория на смертную казнь – подписал и понеслась.
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Источник: Colonel Cassad
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