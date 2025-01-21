Рупор кремлевской пропаганды: Трамп отменил мораторий на смертную казнь в США

Новости смертной казни.

Трамп своим указом восстановил применение смертной казни в США на федеральном уровне.

Мораторий на нее действовал с 2021 года указом Байдена.

Как видим, при наличие политической воли, нет никаких проблем с отменой моратория на смертную казнь – подписал и понеслась.

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Источник: Colonel Cassad

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