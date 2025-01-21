Мнение «аналитика»: О снятии санкций с России… Уже на повестке?

А флюгеры-то в этой вашей Америке почище иных прочих будут…

То, о чём при Джо Байдене говорили «Да как вы смеете даже думать от этом!», теперь становится предметом дискуссий и торга. Более того, в актуальную повестку аккуратно вводится тема как бы так «помириться» с Россией, чтобы отдать за это не слишком много. Оказывается, «форточки Овертона» распахиваются в обе стороны.

Вот ещё позавчера речь шла о нанесении «стратегического поражения» России, вчера — о политике её «истощения», а нынче — уже и о снятии санкций. Причём самые умные сделали такой поворот оверштаг ещё до президентских выборов, более медлительные успели переметнуться перед инаугурацией Дональда Трампа, а теперь уже и до последнего жирафа дошло.

В рупоре консерваторов, журнале Foreign Affairs, началась дискуссия о реалистичных путях урегулирования «украинского кризиса». Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Гидеон Роуз начал её с утверждения, что администрация нового президента #США Дональда Трампа для этого должна будет заключить соглашение, по которому противоборствующие стороны сохранят за собой большую часть подконтрольных территорий, Украине даны будут определённые гарантии, а с России начнут сниматься #санкции. Автор называет такую сделку доступной и «наименее плохой альтернативой». По его мнению, такой вариант мог бы в значительной степени отвечать интересам всех сторон.

#Украина вместе с той территорией, которую она сохранит по итогам конфликта, могла бы продолжить курс на сближение с Западом в будущем, считает Гидеон Роуз. Для прочного мира, по его мнению, Киеву необходимы гарантии безопасности и помощи от союзников. Он также напоминает, что президент России Владимир #Путин не раз подчёркивал: у Москвы нет агрессивных намерений в отношении европейских стран.

Соглашение об урегулировании также должно подразумевать отмену санкций, считает эксперт. Такие условия, с его точки зрения, послужили бы интересам как США, так и #ЕС и Украины. Сделка, которая позволит России добиться снятия санкций и сохранить контроль над территориями в обмен на некоторую «свободу действий» для Украины, по его мнению, будет для Москвы приемлемой. Он напоминает также, что Стамбульские соглашения, которые #Кремль считает основой будущих договорённостей, содержали пункт о членстве Украины в Евросоюзе, но не в #НАТО.

У Соединенных Штатов есть три основных интереса в конфликте на европейской арене: «спасение» Украины, защита Европы и сдерживание России, отмечается в статье. Сценарий урегулирования, который видится её автору наиболее реалистичным, может принести Вашингтону прочные, но ограниченные результаты по всем трём направлениям, если Киев по итогам конфликта получит адекватные гарантии безопасности и финансовую поддержку, а #Россия — возможность для восстановления отношений с Западом.

Президент Дональд #Трамп неоднократно заявлял о намерении положить конец конфликту. В январе он выразил надежду, что ему удастся сделать это в течение полугода. Как сообщал Reuters со ссылкой на источники, в команде республиканца не считают нужным принимать Украину в НАТО, но рассматривают возможность предоставить ей гарантии безопасности. Об этом он готов говорить с Владимиром Путиным. Москва настаивает на отводе украинских войск за пределы границ России, как они прописаны в её конституции, а также на снятии санкций. Притязаний на «поглощение» всей Украины она никогда не высказывала.

Похоже, морок от «глобалистов» спадает и американские «мозговые тресты» возвращаются от пропаганды к реальности?

А #деньги вернут тоже?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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