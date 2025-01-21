 

Рупор кремлевской пропаганды: Глава Генштаба Израиля ушел в отставку

21.01.2025, 20:25, Разное
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Сегодня в отставку подали глава Генштаба Израиля и глава Южного командования ЦАХАЛ. Решить задачу разгрома ХАМАС они так и не смогли + кто-то должен был ответить за провал в октябре 2023 года.
ХАМАС же не только выстоял, но и уже частично компенсировал свои потери – по оценкам США ХАМАС восстановил порядка 80-90% довоенной численности (хотя стоит делать поправку, что погибло немало опытных бойцов во главе с Синваром) и сохраняет до 60-65% своих довоенных возможностей (их восстановление для ХАМАС будет более сложной задачей, нежели набор новых рекрутов, в которых отбоя нет).

Вполне очевидно, что даже если перемирие будет дейстовать, для стороны это лишь пауза перед следующей войной.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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