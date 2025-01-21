Вулканическая зима VI века могла привести к появлению скандинавской легенды о Рагнарёке

Скандинавская мифология всегда привлекала внимание исследователей и любителей истории. Одной из самых известных сюжетных линий является Рагнарёк — апокалиптическое событие, предвещающее конец света. Но что, если за этой легендой скрываются реальные исторические события? Новые исследования, проведенные учеными из Национального музея Дании, предполагают, что миф о Фимбулвинтер — Великой Зиме, мог иметь под собой реальную основу. Исследование опубликовано в Journal of Archaeological Science: Reports.

Фото из открытых источников

Согласно мифам, Фимбулвинтер предшествует Рагнарёку и представляет собой трехлетнюю зиму, во время которой мир погружается в холод, голод и страдания. В это время разгораются войны, и человечество сталкивается с экстремальными условиями, что в конечном итоге приводит к апокалипсису. Однако исследователи начинают задаваться вопросом, могло ли это событие быть вдохновлено реальными климатическими катастрофами.

Исследования показывают, что 536 год нашей эры стал одним из самых ужасных в истории человечества. Вулканические извержения, вероятно, вызвали так называемую вулканическую зиму, которая длилась около десяти лет. Пепел и сернистые газы окутали Землю, закрыв солнечный свет. Это привело к резкому падению температуры и катастрофическим последствиям для сельского хозяйства по всему миру. В Китае летом выпадал снег, а в Европе средняя температура упала на 2,5°C.

Старший научный сотрудник музея Мортен Фишер Мортенсен подчеркивает, что новое исследование подтверждает, что климатическая катастрофа могла оказать разрушительное воздействие на Данию. Ученые проанализировали годичные кольца дубов, которые росли в VI веке, и обнаружили, что в период с 536 по 542 год деревья практически не росли. Это свидетельствует о том, что сельское хозяйство в стране переживало серьезный кризис.

«Когда деревья не могли расти, на полях тоже ничего не могло расти. Это приводит к катастрофическим последствиям в аграрном обществе», — отмечает Мортенсен.

Исследования показывают, что в Норвегии и Швеции погибло до половины населения, и, вероятно, аналогичная судьба постигла и Данию.

Археологические находки также подтверждают нестабильность того времени. В этот период были обнаружены крупные золотые предметы, но после этого количество сокровищ резко сократилось. Возможно, это связано с тем, что люди приносили жертвы богам в надежде вернуть солнечный свет.

Интересно, что в ответ на климатические изменения, выжившие начали разнообразить свои посевы, и ржаной хлеб стал одним из таких нововведений. Рожь, требующая меньше солнечного света, стала важной частью рациона, обеспечивая продовольственную безопасность в сложные времена.

Хотя это исследование не предоставляет окончательных доказательств связи между мифами и реальными событиями, совпадения вызывают интерес.

«Мифы могут быть плодом воображения, но они также могут содержать отголоски правды из далекого прошлого», — заключает Мортенсен.

Таким образом, миф о Фимбулвинтер может быть не просто сказанием, а отражением реальных катастроф, которые переживало человечество.