 

Вулканическая зима VI века могла привести к появлению скандинавской легенды о Рагнарёке

21.01.2025, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Скандинавская мифология всегда привлекала внимание исследователей и любителей истории. Одной из самых известных сюжетных линий является Рагнарёк — апокалиптическое событие, предвещающее конец света. Но что, если за этой легендой скрываются реальные исторические события? Новые исследования, проведенные учеными из Национального музея Дании, предполагают, что миф о Фимбулвинтер — Великой Зиме, мог иметь под собой реальную основу. Исследование опубликовано в Journal of Archaeological Science: Reports.

Фото из открытых источников

Согласно мифам, Фимбулвинтер предшествует Рагнарёку и представляет собой трехлетнюю зиму, во время которой мир погружается в холод, голод и страдания. В это время разгораются войны, и человечество сталкивается с экстремальными условиями, что в конечном итоге приводит к апокалипсису. Однако исследователи начинают задаваться вопросом, могло ли это событие быть вдохновлено реальными климатическими катастрофами.

Исследования показывают, что 536 год нашей эры стал одним из самых ужасных в истории человечества. Вулканические извержения, вероятно, вызвали так называемую вулканическую зиму, которая длилась около десяти лет. Пепел и сернистые газы окутали Землю, закрыв солнечный свет. Это привело к резкому падению температуры и катастрофическим последствиям для сельского хозяйства по всему миру. В Китае летом выпадал снег, а в Европе средняя температура упала на 2,5°C.

Старший научный сотрудник музея Мортен Фишер Мортенсен подчеркивает, что новое исследование подтверждает, что климатическая катастрофа могла оказать разрушительное воздействие на Данию. Ученые проанализировали годичные кольца дубов, которые росли в VI веке, и обнаружили, что в период с 536 по 542 год деревья практически не росли. Это свидетельствует о том, что сельское хозяйство в стране переживало серьезный кризис.

«Когда деревья не могли расти, на полях тоже ничего не могло расти. Это приводит к катастрофическим последствиям в аграрном обществе», — отмечает Мортенсен.

Исследования показывают, что в Норвегии и Швеции погибло до половины населения, и, вероятно, аналогичная судьба постигла и Данию.

Археологические находки также подтверждают нестабильность того времени. В этот период были обнаружены крупные золотые предметы, но после этого количество сокровищ резко сократилось. Возможно, это связано с тем, что люди приносили жертвы богам в надежде вернуть солнечный свет.

Интересно, что в ответ на климатические изменения, выжившие начали разнообразить свои посевы, и ржаной хлеб стал одним из таких нововведений. Рожь, требующая меньше солнечного света, стала важной частью рациона, обеспечивая продовольственную безопасность в сложные времена.

Хотя это исследование не предоставляет окончательных доказательств связи между мифами и реальными событиями, совпадения вызывают интерес.

«Мифы могут быть плодом воображения, но они также могут содержать отголоски правды из далекого прошлого», — заключает Мортенсен.

Таким образом, миф о Фимбулвинтер может быть не просто сказанием, а отражением реальных катастроф, которые переживало человечество.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Модифицированные планетные системы: ищем следы инопланетных цивилизаций

21.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Глава Генштаба Израиля ушел в отставку

21.01 / Мнение: Рост грузооборота портов, угроза банкротства угольщиков и рекордно тёплая зима

21.01 / Телефонные мошенники похитили у пенсионерки 322 млрд рублей

21.01 / Мнение: Трамп будет мстить

21.01 / В Китае набирает популярность уличная еда, похожая на комок черных волос

21.01 / В Дубае возводят небоскрёб шириной в одну квартиру

21.01 / В Чикаго из тюрьмы вышел босс мафии, оказавшийся тёзкой помилованного Байденом племянника

21.01 / Непромокаемые технологии: Как новые материалы спасают от воды

21.01 / The Guardian: Такер Карлсон рассказал о загадочной встрече с «демоном»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика