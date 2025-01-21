Телефонные мошенники похитили у пенсионерки 322 млрд рублей

Телефонные мошенники обманули 76-летнюю жительницу Саратовской области и украли у неё 322 миллиарда рублей. Потерпевшей пришлось написать заявление в районном отделе полиции.

По словам женщины, ей позвонили в начале января и объявили, что она избрана для участия в «уникальной правительственной спецоперации» по поимке телефонных мошенников. Как утверждалось, её кандидатуру утвердил лично президент, решивший покончить с этим видом преступности.

«Сказали, что нашли уже мошенников, но не могут арестовать – нет доказательств. Говорят, надо ловить на живца. Ну, то есть я должна была сделать вид, что поверила им, перевести им деньги, и их бы всех поймали с поличным и деньги мне бы вернули. Я согласилась, президент всё-таки поручил, он мне и сам звонил несколько раз, я его голос ни с кем не спутаю», – рассказывает пенсионерка на опубликованном видео.

Получив инструкции, женщина дождалась звонка телефонных мошенников, сделала вид, что поверила им, назвала информацию своей карты, а затем и код из SMS. В результате 322,180,129,000 рублей ушли с её счёта в неизвестном направлении. Когда жертва начала догадываться, что её обманули, она попыталась воззвать злоумышленников к совести, но в итоге лишилась ещё 18 млн долларов, которые хранила наличными в качестве «похоронных». Затем мошенники приказали ей взорвать областную администрацию и телевизионную вышку, после чего она окончательно поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась с заявлением в органы.

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