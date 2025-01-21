Мнение: Трамп будет мстить

Что реально радует – то, что Трамп в своей инагурационной речи не забыл упомянуть факт, что его выборы в 2020 году были сфальсифицированы. Это заметили; Нью-Йорк Таймс, рупор “демократов”, озабоченно написали, что “Трамп повторил ложь о том, что выборы 2020 года были сфальсифицированы”. Знает кошка!..

Таким образом, есть надежда, что при Трампе дело не спустят на тормозах, а его человек во главе ФБР запустит полноценное расследование, как удалось устроить такой масштабный вброс фальшивых бюллетеней сразу в нескольких штатах за Байдена, а также запугать около 70 судей уровня штатов, которые отказались принимать к рассмотрению судебные иски о фальсификации выборов. В России суды этим “балуются” постоянно, в принципе – это уже стало рутиной; сначала участковые комиссии подделывают протоколы, а суды потом попросту отказываются принимать к рассмотрению любые иски. Будет классно, если хотя бы в Америке сумеют прорвать эту круговую поруку всех “правоохранителей” ради торжества справедливости.

Давай, Трамп, жги!