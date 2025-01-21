Трамп отменил около 80 решений Байдена и подписал десятки указов в первый день на посту президента

В понедельник, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Вскоре после этого, на митинге в спортивно-концертном комплексе Capital One Arena в присутствии сторонников он подписал указ об отмене 78 исполнительных решений своего предшественника – президента Джо Байдена.

По словам Трампа, это были “почти разрушительные и радикальные” решения.

Кроме того, Трамп ввел мораторий, запрещающий федеральным ведомствам выпускать новые нормативные акты до тех пор, пока новая администрация не установит полный контроль над работой правительства.

Трампом были подписаны указы о приостановке процесса госрегулирования до завершения формирования новой администрации, найма дополнительных госслужащих до завершения формирования администрации за исключением военнослужащих и ряда других категорий, выходе из Парижского соглашения по климату и письмо в ООН с объяснениями причин этого решения, против использования правительственных структур для борьбы против политических оппонентов, директиву о свободе слова и т.д.

Как отмечают американские СМИ, на то, чтобы подписать десятки документов, у Трампа в первый день в Белом доме ушло немногим более 47 минут. Причем параллельно Трамп отвечал на вопросы представителей СМИ.

Помимо прочего, Трамп отменил указ администрации Байдена (от 1 февраля 2024 года), вводивший санкции против израильских поселенцев в Иудее и Самарии. Этот указ был продлен администрацией Байдена еще на один год за неделю до инаугурации Трампа. Под санкции США в Иудее и Самарии попали около десяти человек и несколько организаций.