В Чикаго из тюрьмы вышел босс мафии, оказавшийся тёзкой помилованного Байденом племянника
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Отбывающий 7
пожизненных сроков в федеральной тюрьме Чикаго Джеймс Байден (прежнее имя – Чезаре Монтефельччио) вышел на свободу после того, как президент США в
последние часы в Белом доме опубликовал указ о помиловании ряда своих
родственников. Джо Байден указал только их имена, но не паспортные данные.
Монтефельччио отбывал срок за рэкет, убийства и организацию мафиозного сообщества. После избрания президентом США Джо
Байдена он сменил имя, поскольку, по его словам, почувствовал родственную близость к
проводимой Байденом политике. Подобными чувствами прониклись и другие члены его
банды: среди них – 4 Хантера Байдена, 11 Фрэнсисов Байденов и одна Сара Джонс
Байден (в прошлом – знаменитый киллер Франческо Пезаро). Все они в настоящий момент
отпущены в соответствии с президентским указом.
«Конечно, я
всегда знал, что наш президент помнит о семье, – говорит освобождённый Джеймс
Байден. – Мы всегда верили, что этот человек обязательно помилует своих
родственников. Больше всего повезло тем, кто выбрал имя Хантер: они на свободе
уже несколько месяцев».
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