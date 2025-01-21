 

В Чикаго из тюрьмы вышел босс мафии, оказавшийся тёзкой помилованного Байденом племянника

21.01.2025, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Отбывающий 7
пожизненных сроков в федеральной тюрьме Чикаго Джеймс Байден (прежнее имя – Чезаре Монтефельччио) вышел на свободу после того, как президент США в
последние часы в Белом доме опубликовал указ о помиловании ряда своих
родственников. Джо Байден указал только их имена, но не паспортные данные.

Монтефельччио отбывал срок за рэкет, убийства и организацию мафиозного сообщества. После избрания президентом США Джо
Байдена он сменил имя, поскольку, по его словам, почувствовал родственную близость к
проводимой Байденом политике. Подобными чувствами прониклись и другие члены его
банды: среди них – 4 Хантера Байдена, 11 Фрэнсисов Байденов и одна Сара Джонс
Байден (в прошлом – знаменитый киллер Франческо Пезаро). Все они в настоящий момент
отпущены в соответствии с президентским указом.

«Конечно, я
всегда знал, что наш президент помнит о семье, – говорит освобождённый Джеймс
Байден. – Мы всегда верили, что этот человек обязательно помилует своих
родственников. Больше всего повезло тем, кто выбрал имя Хантер: они на свободе
уже несколько месяцев».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Непромокаемые технологии: Как новые материалы спасают от воды

21.01 / The Guardian: Такер Карлсон рассказал о загадочной встрече с «демоном»

21.01 / Главнокомандующий Трамп подписал 6 указов подряд, чтобы присвоить Маску звание генерала

21.01 / Ученые нашли виновника знаменитого «года без лета» в 1831-м

21.01 / Водители-испытатели Tesla рассказали о своих страхах

21.01 / Чешуйки стеклянных шишек помогли создать самозатемняющиеся окна без затрат энергии

21.01 / В 2030 году может появиться первая космическая солнечная станция, передающая энергию на Землю

21.01 / Мнение: В какой стране жители не жалуются на ЖКХ?

21.01 / Ростовская пенсионерка забеременела от Дональда Трампа во время прямой трансляции его инаугурации

21.01 / Юру Борисова номинировали на престижную кинопремию Vancouver Film Critics Circle

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика