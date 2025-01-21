В Чикаго из тюрьмы вышел босс мафии, оказавшийся тёзкой помилованного Байденом племянника

Отбывающий 7

пожизненных сроков в федеральной тюрьме Чикаго Джеймс Байден (прежнее имя – Чезаре Монтефельччио) вышел на свободу после того, как президент США в

последние часы в Белом доме опубликовал указ о помиловании ряда своих

родственников. Джо Байден указал только их имена, но не паспортные данные.

Монтефельччио отбывал срок за рэкет, убийства и организацию мафиозного сообщества. После избрания президентом США Джо

Байдена он сменил имя, поскольку, по его словам, почувствовал родственную близость к

проводимой Байденом политике. Подобными чувствами прониклись и другие члены его

банды: среди них – 4 Хантера Байдена, 11 Фрэнсисов Байденов и одна Сара Джонс

Байден (в прошлом – знаменитый киллер Франческо Пезаро). Все они в настоящий момент

отпущены в соответствии с президентским указом.

«Конечно, я

всегда знал, что наш президент помнит о семье, – говорит освобождённый Джеймс

Байден. – Мы всегда верили, что этот человек обязательно помилует своих

родственников. Больше всего повезло тем, кто выбрал имя Хантер: они на свободе

уже несколько месяцев».

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