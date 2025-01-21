 

Рыба страдала от одиночества, поэтому сотрудники аквариума создали иллюзию присутствия зрителей

21.01.2025, 15:55, Новости дня
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В Японии пытаются поддержать одинокую рыбу-луну, которая осталась без зрителей, размещая на стенках ее аквариума фотографии человеческих лиц.

Работники заметили, что 28-килограммовая рыба начала вести себя странно вскоре после того, как аквариум в японском городе Симоносеки закрылся на ремонт в декабре. Рыба-луна потеряла в весе, вдруг перестала есть медуз и начала тереться телом о стенки аквариума.

Сотрудники, ухаживающие за рыбой, стали беспокоиться, что она может страдать от паразитов или иметь проблемы с пищеварением. Один из работников высказал предположение, что рыбе может быть трудно адаптироваться к отсутствию посетителей, а также к шуму и вибрациям, связанным со строительными работами. Изначально к этой идее отнеслись скептически, однако именно она оказалась верной. На следующий день после того, как сотрудники повесили большие фотографии человеческих лиц на стены аквариума, рыба снова начала есть и уже выглядела более спокойной и довольной.

Пост о рыбе-луне в аккаунте X аквариума собрал около 13 миллионов просмотров, а также комментарии с пожеланиями рыбе оставаться здоровой. Фотография, на которой видны наклейки в виде людей на стенах аквариума, на странице в Instagram также вызвала множество положительных откликов.


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