 

The Guardian: Такер Карлсон рассказал о загадочной встрече с «демоном»

21.01.2025, 15:50, Разное
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Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон поделился загадочной историей, которая произошла с ним около полутора лет назад. В интервью с Джоном Хирсом из некоммерческой организации First Things Foundation, Карлсон описал, как ночью на него напало нечто, что он сам называет «демоном». Об этом сообщает The Guardian.

Фото из открытых источников

«Ночью в моей постели… на меня напали, когда я спал с женой и четырьмя собаками, и избили, измучили физически», — вспоминает Карлсон, добавляя, что он проснулся в полном замешательстве и не мог дышать.

По его словам, это был не просто ночной кошмар, а настоящая физическая атака, которая оставила на его теле «следы когтей».

По его словам, после нападения он вышел на улицу, но его жена и собаки, которые обычно очень чутко спят, не проснулись.

«У меня начались ужасные боли в грудной клетке и в плече. Я был в одних трусах-боксерах», — делится он своими переживаниями.

В ванной он обнаружил четыре царапины на груди и левом плече, которые, по его словам, еще «кровоточили».

Это странное происшествие стало для Карлсона «переломным моментом», заставившим его читать Библию.

«Я почувствовал сильное желание читать священные тексты», — отметил он, подчеркивая, что этот опыт изменил его жизнь.

Однако, что именно произошло той ночью, остается загадкой. Карлсон не дает четкого ответа на вопрос о том, что или кто напал на него. Для многих этот случай станет лишь еще одной историей о столкновении с неизведанным.

Такер Карлсон, известный своими провокационными заявлениями и острыми комментариями, вновь привлекает внимание общественности. Его рассказ о «демоническом нападении» поднимает вопросы о границах реальности и мистики, оставляя зрителей в ожидании дальнейших откровений от этого неоднозначного персонажа.


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