 

Главнокомандующий Трамп подписал 6 указов подряд, чтобы присвоить Маску звание генерала

21.01.2025, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент США Дональд Трамп подписал 6 указов подряд, чтобы присвоить бизнесмену Илону Маску звание генерала-майора.

Теперь основатель SpaceX имеет право отдавать приказы подавляющему большинству американских военных, не управляя при этом ни одним родом войск.

Первым указом глава государства зачислил Маска в ряды армии – ранее миллиардер не служил, а Южную Африку покинул именно чтобы избежать призыва. Вторым указом он присвоил своему соратнику офицерское звание, а затем последовательно повысил его с лейтенанта до генерала.

Трамп не стал объяснять, зачем это сделал, но заметил, что Маск не будет возглавлять космические войска, как предположили некоторые СМИ. Вместо этого, обещает президент, «произойдут события много интереснее».

– Теперь Илон может по праву носить свой генеральский пиджак и большие солнцезащитные очки. Мне кажется, идеальное сочетание, – пошутил глава государства в ответ на вопросы журналистов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / The Guardian: Такер Карлсон рассказал о загадочной встрече с «демоном»

21.01 / Ученые нашли виновника знаменитого «года без лета» в 1831-м

21.01 / Водители-испытатели Tesla рассказали о своих страхах

21.01 / Чешуйки стеклянных шишек помогли создать самозатемняющиеся окна без затрат энергии

21.01 / В 2030 году может появиться первая космическая солнечная станция, передающая энергию на Землю

21.01 / Мнение: В какой стране жители не жалуются на ЖКХ?

21.01 / Ростовская пенсионерка забеременела от Дональда Трампа во время прямой трансляции его инаугурации

21.01 / Юру Борисова номинировали на престижную кинопремию Vancouver Film Critics Circle

21.01 / Звуки древности: могли ли египетские пирамиды влиять на сознание?

21.01 / Дмитрий Медведев: «Инопланетяне среди нас? Пора проводить розыскные мероприятия!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика