Главнокомандующий Трамп подписал 6 указов подряд, чтобы присвоить Маску звание генерала

Президент США Дональд Трамп подписал 6 указов подряд, чтобы присвоить бизнесмену Илону Маску звание генерала-майора.

Теперь основатель SpaceX имеет право отдавать приказы подавляющему большинству американских военных, не управляя при этом ни одним родом войск.

Первым указом глава государства зачислил Маска в ряды армии – ранее миллиардер не служил, а Южную Африку покинул именно чтобы избежать призыва. Вторым указом он присвоил своему соратнику офицерское звание, а затем последовательно повысил его с лейтенанта до генерала.

Трамп не стал объяснять, зачем это сделал, но заметил, что Маск не будет возглавлять космические войска, как предположили некоторые СМИ. Вместо этого, обещает президент, «произойдут события много интереснее».

– Теперь Илон может по праву носить свой генеральский пиджак и большие солнцезащитные очки. Мне кажется, идеальное сочетание, – пошутил глава государства в ответ на вопросы журналистов.

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