Ученые нашли виновника знаменитого «года без лета» в 1831-м

Кальдера вулкана Заварицкого

Команда под руководством доктора Уилла Хатчисона из Университета Сент-Эндрюс установила причину знаменитого «года без лета», каким в историю вошел 1831-й. Она и так была известна – климатическую катастрофу спровоцировало чудовищное извержение вулкана. Вопрос был в том, что именно это был за вулкан, и может ли подобное повториться вновь.

В 1831 году мир столкнулся с понижением средней температуры по всей планете минимум на один градус. Это привело к небывалым осадкам, а затем и заморозкам, что погубило урожай во многих странах. Япония, Индия, Европа – везде разразился голод, а странная погода была отражена в литературе и музыке. Считается, что извержение вулкана мощностью порядка 350 мегатонн выбросило в атмосферу 13 млн. тонн диоксида серы, который сыграл роль аэрозольного отражателя и частично заблокировал солнечный свет.

Хатчинсон использовал новейшие методы химического анализа, которые позволяют не только обнаруживать крошечные частички пепла, но и с высокой точностью определять их возраст. В его распоряжении были ледяные керны с частицами пепла, датируемые 1831 годом. Команда собрала данные о вулканах со всего света и долго искала совпадения. В итоге виновником катастрофы был признан вулкан Заварицкого на острове Симушир на Курилах.

По словам Хатчинсона, он не мог поверить глазам, когда увидел, что данные из кернов и вулкана идеально совпали. Но радость открытия омрачают опасные выводы. Вулкан Заварицкого действующий, в 20-м веке он дважды извергался со значительными последствиями для окружающей местности. Есть немалый риск того, что вулкан вновь может показать свой нрав и человечество опять останется без лета. И он далеко не один такой – извержение вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году понизило глобальную температуру на планете на половину градуса.

Остров СимуширИсточник — University of St. Andrews