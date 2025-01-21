 

Трамп не уверен, что соглашение в Газе будет реализовано в полном объеме

21.01.2025, 14:55, Новости дня
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После вступления в должность президент США Дональд Трамп провел в Овальном кабинете пресс-конференцию. Один из журналистов спросил: верит ли президент, что соглашение в Газе будет реализовано в полном объеме?

“Не уверен. Это не наша война. Это их война. Не уверен. Вторая сторона очень ослаблена. Я видел кадры из Газы. Там все разрушено. Ее надо восстанавливать, но иначе. Может быть, я этому помогу”, – заявил Трамп.

“У Газы феноменальное расположение – на берегу моря. Там можно делать прекрасные вещи. Но нельзя, чтобы ей управляли те, кто управляли. Они плохо ей управляли. Злодеи. Но сейчас большинство из них мертвы”, – добавил глава государства.


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