Водители-испытатели Tesla рассказали о своих страхах

Журналисты издания Business Insider провели интервью с водителями, участвующими в испытаниях автопилота Tesla Full Self-Driving (FSD). В рамках «Проекта Родео» испытатели сравнивают себя с ковбоями, сидящими на диких быках, пытаясь удержаться на седле как можно дольше. Однако за этим увлекательным образом скрываются серьезные риски и опасности. Об этом информирует Lenta.ru.

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Водители, о которых идет речь, делятся впечатлениями о том, как Tesla требует от них создания рискованных ситуаций на дороге. По их словам, такая методика может ускорить процесс улучшения программного обеспечения, но в то же время ставит под угрозу жизнь как самих испытателей, так и других участников дорожного движения. Один из водителей описал свои ощущения: «Всю восьмичасовую смену ты работаешь практически на адреналине».

Ситуации, в которых оказались водители, порой были крайне опасными. Один из них рассказал, как чуть не сбил велосипедиста, который, по его словам, был в ужасе, когда машина неожиданно рванула в его сторону.

«Все, что я мог сделать, это нажать на тормоза», — отметил он, подчеркивая, насколько непредсказуемыми могут быть испытания.

Некоторые водители упомянули, что им приходилось сталкиваться с группами пешеходов, проверяя, насколько близко электрокар сможет остановиться, не причиняя вреда людям.

Бывший член Национальной администрации безопасности дорожного транспорта (NHTSA) США Марк Роузкинд обратил внимание на проблему недостатка прозрачности в испытаниях автопилота.

«Если компании не отчитываются, трудно понять, что там происходит на самом деле», — заявил он, указывая на необходимость более строгого контроля и отчетности со стороны производителей автомобилей.

Испытания автопилота Tesla представляют собой серьезные вызовы для безопасности на дорогах. Как далеко готовы зайти компании в погоне за инновациями? И каковы последствия для водителей и пешеходов? Эти вопросы остаются открытыми.

Ранее владелец электромобиля Tesla Y из Великобритании, являющийся независимым дилером электромобилей, опубликовал видео, в котором продемонстрировал проблемы, возникшие после обновления ПО автомобиля Tesla.