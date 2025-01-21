 

Водители-испытатели Tesla рассказали о своих страхах

21.01.2025, 14:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Журналисты издания Business Insider провели интервью с водителями, участвующими в испытаниях автопилота Tesla Full Self-Driving (FSD). В рамках «Проекта Родео» испытатели сравнивают себя с ковбоями, сидящими на диких быках, пытаясь удержаться на седле как можно дольше. Однако за этим увлекательным образом скрываются серьезные риски и опасности. Об этом информирует Lenta.ru.

Фото из открытых источников

Водители, о которых идет речь, делятся впечатлениями о том, как Tesla требует от них создания рискованных ситуаций на дороге. По их словам, такая методика может ускорить процесс улучшения программного обеспечения, но в то же время ставит под угрозу жизнь как самих испытателей, так и других участников дорожного движения. Один из водителей описал свои ощущения: «Всю восьмичасовую смену ты работаешь практически на адреналине».

Ситуации, в которых оказались водители, порой были крайне опасными. Один из них рассказал, как чуть не сбил велосипедиста, который, по его словам, был в ужасе, когда машина неожиданно рванула в его сторону.

«Все, что я мог сделать, это нажать на тормоза», — отметил он, подчеркивая, насколько непредсказуемыми могут быть испытания.

Некоторые водители упомянули, что им приходилось сталкиваться с группами пешеходов, проверяя, насколько близко электрокар сможет остановиться, не причиняя вреда людям.

Бывший член Национальной администрации безопасности дорожного транспорта (NHTSA) США Марк Роузкинд обратил внимание на проблему недостатка прозрачности в испытаниях автопилота.

«Если компании не отчитываются, трудно понять, что там происходит на самом деле», — заявил он, указывая на необходимость более строгого контроля и отчетности со стороны производителей автомобилей.

Испытания автопилота Tesla представляют собой серьезные вызовы для безопасности на дорогах. Как далеко готовы зайти компании в погоне за инновациями? И каковы последствия для водителей и пешеходов? Эти вопросы остаются открытыми.

Ранее владелец электромобиля Tesla Y из Великобритании, являющийся независимым дилером электромобилей, опубликовал видео, в котором продемонстрировал проблемы, возникшие после обновления ПО автомобиля Tesla.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Чешуйки стеклянных шишек помогли создать самозатемняющиеся окна без затрат энергии

21.01 / В 2030 году может появиться первая космическая солнечная станция, передающая энергию на Землю

21.01 / Мнение: В какой стране жители не жалуются на ЖКХ?

21.01 / Ростовская пенсионерка забеременела от Дональда Трампа во время прямой трансляции его инаугурации

21.01 / Юру Борисова номинировали на престижную кинопремию Vancouver Film Critics Circle

21.01 / Звуки древности: могли ли египетские пирамиды влиять на сознание?

21.01 / Дмитрий Медведев: «Инопланетяне среди нас? Пора проводить розыскные мероприятия!»

21.01 / Обращение «барин» официально утвердили при обращении к депутатам и министрам

21.01 / Рупор кремлевской пропаганды: День указов

21.01 / Хакеры нашли способ запустить Doom в PDF-файле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика