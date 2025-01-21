 

В Сиднее сожжен детский сад, мотив – антисемитизм

21.01.2025, 13:55, Новости дня
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Вечером 20 января в Сиднее был подожжен детский сад. На стенах здания, расположенного недалеко от синагоги, были сделаны антисемитские граффити. За последние три месяца это восьмой антисемитский инцидент в крупнейшем городе Австралии.

Как сообщается, садик был подожжен изнутри. Полиция расследует этот инцидент как преступление на почве ненависти. В местной еврейской общине не исключают, что злоумышленники намеревались поджечь еврейский сад, который находится неподалеку, но перепутали здание.

Напомним, что в начале января в Сиднее были осквернены антисемитскими надписями две синагоги. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил тогда возмущение инцидентами, заявив: “В нашем многокультурном и толерантном обществе нет места для такого рода преступлений”.


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