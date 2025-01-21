Рупор кремлевской пропаганды: День указов

О первых указах Дональда Трампа

Новый президент США в первый же день на посту подписал целую стопку указов. Первые документы касались назначений в администрации, включая уровень кабинета министров.

Однако кроме этого Трампом и его командой были приняты решения:

— выйти из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату;

— отменить 78 решений, принятых в ходе президентства Джо Байдена. Примечательно, что Трамп вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма;

— ограничить право на получение гражданства США по праву рождения;

— закрыть государственные программы для гендерной инклюзивности и смены пола;

— наделить наркокартели статусом террористических организаций;

— помиловать около 1,5 тысячи осужденных за протесты на Капитолийском холме 6 января 2021 года;

— начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский;

— ввести режим чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов;

— привлечь к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие чувствительной информации;

— разблокировать TikTok и позволить американской компании владеть половиной соцсети;

— принять директиву, предписывающую восстановить свободу слова и «предотвратить введение государственной цензуры».

Таким образом, Трамп не стал повторять своих прежних ошибок и медлить с распоряжениями. Он принял решение провести своеобразный «политический блицкриг», пока его противники не успели опомниться, поназаключать тайных союзов и дать отпор новому президенту, как это было в период 2017 – 2021 гг.

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Также с 1 февраля стартует торговая война против Мексики и Канады. Против них вводятся 25% тарифы.

На 90 дней останавливаются программы помощи иностранным государствам (в том числе и Украине).

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Источник: Colonel Cassad

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