Рупор кремлевской пропаганды: День указов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
О первых указах Дональда Трампа
Новый президент США в первый же день на посту подписал целую стопку указов. Первые документы касались назначений в администрации, включая уровень кабинета министров.
Однако кроме этого Трампом и его командой были приняты решения:
— выйти из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату;
— отменить 78 решений, принятых в ходе президентства Джо Байдена. Примечательно, что Трамп вновь наделил Кубу статусом страны-спонсора терроризма;
— ограничить право на получение гражданства США по праву рождения;
— закрыть государственные программы для гендерной инклюзивности и смены пола;
— наделить наркокартели статусом террористических организаций;
— помиловать около 1,5 тысячи осужденных за протесты на Капитолийском холме 6 января 2021 года;
— начать процесс переименования Мексиканского залива в Американский;
— ввести режим чрезвычайной ситуации на южной границе США с целью остановить приток нелегальных мигрантов;
— привлечь к ответственности бывших чиновников администрации Байдена за незаконное раскрытие чувствительной информации;
— разблокировать TikTok и позволить американской компании владеть половиной соцсети;
— принять директиву, предписывающую восстановить свободу слова и «предотвратить введение государственной цензуры».
Таким образом, Трамп не стал повторять своих прежних ошибок и медлить с распоряжениями. Он принял решение провести своеобразный «политический блицкриг», пока его противники не успели опомниться, поназаключать тайных союзов и дать отпор новому президенту, как это было в период 2017 – 2021 гг.
https://t.me/boris_rozhin/151992 – цинк
Также с 1 февраля стартует торговая война против Мексики и Канады. Против них вводятся 25% тарифы.
На 90 дней останавливаются программы помощи иностранным государствам (в том числе и Украине).
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет