Астероид Апофис может разрушиться во время пролета мимо Земли в 2029 году, показало исследование

В 2029 году астероид Апофис, также известный как «бог хаоса», пролетит на рекордно близком расстоянии от Земли. Это сближение может привести к значительным изменениям самого астероида.

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Новое исследование, проведенное учеными из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, предполагает, что гравитационные силы нашей планеты могут вызвать толчки и оползни, которые изменят внешний вид Апофиса. Исследование доступно на сервере препринтов arXiv и ожидает публикации в The Planetary Science Journal.

Апофис, длиной 340 метров и имеющий форму арахиса, был открыт в 2004 году. С тех пор астрономы активно изучают его траекторию, и в 2021 году выяснили, что вероятность столкновения с Землёй гораздо ниже, чем предполагалось ранее. Ожидается, что 13 апреля 2029 года Апофис приблизится к нашей планете на расстояние всего 32 000 километров — ближе, чем некоторые искусственные спутники.

Несмотря на то, что это расстояние не представляет угрозы для Земли, вопросы о том, как поведет себя сам астероид во время сближения, остаются актуальными. Астроном Рональд-Луи Баллуз из Джонса Хопкинса объясняет, что астероиды, пролетающие близко к планетам, часто не имеют признаков космического выветривания. Это может быть связано с тем, что гравитация планеты притягивает камни на поверхности астероида, обнажая нижележащие слои.

Чтобы проверить свои гипотезы, исследователи создали компьютерные модели Апофиса, основываясь на данных о других астероидах. Моделирование показало, что во время сближения с Землёй могут произойти два основных процесса: сейсмические колебания и изменения во вращении астероида. Колебания могут начаться за час до максимального сближения и продолжаться некоторое время после него. Эти толчки могут поднять валуны с поверхности Апофиса, создавая уникальные узоры, которые будут видны с космических аппаратов.

Кроме того, изменения во вращении астероида могут привести к дестабилизации его поверхности и спровоцировать оползни. Эти процессы, по словам Баллуза, могут дать ответ на важные вопросы о том, как сближение с планетами влияет на малые космические тела.

Астрономы с нетерпением ожидают запуск миссии NASA OSIRIS-APEX, которая должна подтвердить эти гипотезы. Переоборудованный космический аппарат будет исследовать Апофис в течение 18 месяцев, собирая данные о его химическом составе и поверхности.